Filippo Megli, Stefano di Cola, Matteo Ciampi e Marco De Tullio sono i quattro alfieri dell’Italia che parteciperanno alla finale della staffetta 4×200 stile libero maschile alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Gli azzurri del nuoto si sono qualificati con il terzo miglior crono, vincendo la propria batteria con il tempo di 7’05″05 davanti a Russia e Svizzera.

I più veloci sono stati i nuotatori della Gran Bretagna, che hanno stampato il tempo di 7’03″25. I vice campioni continentali hanno fatto meglio dei campioni mondiali in carica dell’Australia, che hanno completato la loro batteria in 7’05″00. Terzo il quartetto italiano, davanti a Russia e Stati Uniti, rispettivamente in quarta e quinta posizione con il crono di 7’05″16 e 7’05″62.

La speranza è che i quattro azzurri possano ripetere le gesta della staffetta 4×100 stile libero (Miressi, Ceccon, Zazzeri, Frigo) , vincitrice di una splendida medaglia d’argento con il nuovo record italiano.

Di seguito tutte le informazioni su come e dove vedere la finale della staffetta 4×200 stile libero maschile.

Dove vedere la finale della staffetta 4×200 stile libero maschile in TV e streaming

La finale della staffetta 4×200 stile libero uomini delle Olimpiadi sarà trasmessa in diretta TV su Rai 2 mercoledì 28 luglio alle ore 05:46. Telecronaca affidata al giornalista Tommaso Mecarozzi e l’ex nuotatore azzurro Luca Sacchi. A bordo piscina, pronta a intercettare le prime dichiarazioni dopo la prova olimpica, la giornalista Rai Elisabetta Caporale.

La diretta streaming della staffetta 4×200 stile libero maschile sarà visibile su Discovery+, Eurosport Player e TIMVISION.

Per maggiori informazioni, ti invitiamo a consultare la nostra guida su come e dove vedere le Olimpiadi di Tokyo 2020.

