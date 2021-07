Federica Pellegrini è in finale nei 200 stile libero femminile per la quinta Olimpiade consecutiva. Nessun’altra donna prima d’ora c’era mai riuscita, mentre in campo maschile l’unico è stato il leggendario nuotatore statunitense Michael Phelps. Per rimpinguare il medagliere dell’Italia a Tokyo 2020, la nostra Federica sfiderà campionesse quali l’australiana Titmus, la nuotatrice di Hong Kong Haughey e l’americana Ledecky, che hanno ottenuto rispettivamente il primo, il secondo e il terzo miglior tempo nelle due semifinali disputate l’ultima notte. Le altre atlete che si giocano un posto sul podio sono Yang (Cina), Seemanova (Repubblica Ceca, Oleksiak (Canada) e Wilson (Australia).

L’atleta italiana ha chiuso al terzo posto la propria semifinale, con un tempo di 1’56″44, settimo crono complessivo. Le possibilità che la “Divina” possa centrare una medaglia sono poche, ma mai dire mai.

Di seguito l’orario di inizio e dove vedere la finale dei 200 stile libero femminile di stanotte con la Pellegrini.

Dove vedere la finale dei 200 stile libero femminile: TV e streaming

La finale dei 200 stile libero donne delle Olimpiadi sarà trasmessa in diretta TV su Rai 2 alle ore 03:41 di mercoledì 28 giugno, con la telecronaca affidata alla coppia Rai Tommaso Mecarozzi e Luca Sacchi. A bordo piscina le interviste saranno curate dalla giornalista Elisabetta Caporale.

La diretta streaming della finale dei 200 stile libero con Federica Pellegrini sarà visibile su Discovery+, Eurosport Player e TIMVISION.

Per maggiori informazioni, vi rimandiamo al nostro approfondimento su come e dove vedere le Olimpiadi di Tokyo 2020.

