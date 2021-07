L’oroscopo della settimana dal 26 luglio al 1° agosto preannuncerà delle giornate ricche di sorprese e di novità. Alcuni segni zodiacali proveranno a mantenere il controllo sulla situazione, ma potrebbe non essere sufficiente.

L’assetto astrale di domani rivelerà come i pianeti influenzeranno la nostra quotidianità. La Luna sosterà nell’Acquario, nei Pesci, nell’Ariete e nel Toro, mentre Giove, dal segno dei Pesci, passerà a quello dell’Acquario. Gli altri pianeti, per lo più, rimarranno fermi nella loro posizione.

Per avere un profilo più dettagliato dell’oroscopo della settimana, si consiglia di consultare anche quello riguardante il proprio ascendente.

Oroscopo settimanale, dal 26 luglio al 1° agosto: Toro innamorato e Cancro fortunato

Ariete: la settimana inizierà con il piede giusto. La vostra intraprendenza vi permetterà di affrontare situazioni diverse e inaspettate. Darete prova di possedere una grande forza d’animo, ma attenzione a non esagerare. Il partner preferirà avere accanto una persona sensibile e ricca di empatia. Serie tv consigliata: Le ragazze del centralino (Netflix).

Toro: la persona amata si rivelerà molto dolce verso di voi. Presterà attenzione alle vostre esigenze e proverà ad aiutarvi nei momenti di crisi. Ricambierete con tutta l’intensità di cui sarete capaci, ma il lavoro potrebbe portarvi lontano dalle mura domestiche. Sarà importante trovare un compromesso. Serie tv consigliata: Merlin (Netflix).

Gemelli: tenderete a saltare subito a conclusioni affrettate, senza analizzare la situazione. In amore, soprattutto, non vorrete ascoltare giustificazioni e non sarete inclini a perdonare. Questo atteggiamento potrebbe rendervi poco malleabili e troppo concentrati sui dettagli. Serie tv consigliata: Panic (Prime Video).

Cancro: sarà una settimana adatta agli investimenti. Se avrete un progetto in mente, potrete raccogliere le finanze necessarie per realizzarlo. Ovviamente, si consiglia di agire sempre con prudenza, in modo da non permettere all’eccessivo entusiasmo di annebbiare il vostro giudizio. Serie tv consigliata: Better Call Saul (Netflix).

26 luglio – 1° agosto, oroscopo della settimana: cambiamenti per Leone e Scorpione indeciso

Leone: avrete voglia di dare una svolta significativa alla vostra vita. Forse, non sarete certi del percorso da intraprendere per raggiungere questo risultato, ma non vorrete continuare a mantenere la solita routine quotidiana. Avvicinarvi a nuovi hobby vi aiuterà a movimentare le cose. Serie tv consigliata: Psych (Prime Video)

Vergine: anche se il lavoro non riuscirà a soddisfare le vostre aspettative, non smetterete di impegnarvi e di guardare con fiducia al futuro. Tutti i vostri sforzi saranno finalizzati alla realizzazione di una vita più serena e caratterizzata dall’equilibrio famigliare. La collaborazione sarà un aspetto essenziale. Serie tv consigliata: Modern Family (Netflix).

Bilancia: tenderete a voler esercitare un controllo assoluto sulla vostra vita. Non accetterete di dover modificare i vostri piani e reagirete malamente davanti a richieste non programmate. Un maggiore spirito d’adattamento potrebbe aiutarvi a superare questo momento. Serie tv consigliata: Lucifer (Netflix).

Scorpione: il vostro umore sarà altalenante a causa di alcuni problemi sentimentali. Proverete a risolvere immediatamente con il partner, ma ci saranno delle questioni che si frapporranno tra voi. Per fortuna, il feeling di coppia vi consentirà di non dare nulla per scontato. Serie tv consigliata: Upload (Prime Video).

Oroscopo dell’ultima settimana di luglio: pausa per Capricorno e Acquario pronto a combattere

Sagittario: l’amore verso il partner vi metterà in una situazione difficile. Da una parte, vorreste assecondare tutti i suoi bisogni, ma dall’altra vi renderete conto di dover far valere anche i vostri diritti. Sarà necessario trovare un nuovo equilibrio per far funzionare il rapporto di coppia. Serie tv consigliata: Atypical (Netflix).

Capricorno: avrete bisogno di prendervi qualche ora di pausa dal caos cittadino. L’eccessivo disordine e le grida euforiche, infatti, avranno uno strano effetto su di voi. Preferirete concentrarvi su ciò che vi farà stare bene, senza dover far fronte ai numerosi impegni quotidiani. Serie tv consigliata: Lol: chi ride è fuori (Prime Video).

Acquario: preferirete relazionarvi con persone altruiste e poco testarde. Non avrete voglia di vivere rapporti interpersonali complicati e caratterizzati dal contrasto reciproco. Il lavoro potrebbe avere delle sfide molto speciali in servo per voi. Se farete del vostro meglio, non avrete alcun motivo per preoccuparvi. Serie tv consigliata: Una mamma per amica (Netflix).

Pesci: il rapporto con il partner desterà la vostra preoccupazione. Vi renderete conto di dover apportare alcun modifiche per renderlo più saldo, ma non potrete farlo da soli. La cosa migliore sarà spiegargli il vostro punto di vista e provare a proporgli di collaborare insieme. Serie tv consigliata: Heroes (Prime Video).