Nelle ultime settimane, le dichiarazioni riguardo alla serie tv di The Last of Us stanno aumentando. In particolare, si sono aggiunte delle importanti informazioni sul cast. Per il progetto, sono stati esaminati moltissimi provini, visto che l’obiettivo dei produttori è quello di puntare su interpreti d’eccezione. Per realizzare una trama così dettagliata ed emozionante, infatti, non si può essere carenti sui volti scelti per dare vita ai personaggi.

L’ultima attrice che si è unita al team è Anna Torv. Ella reciterà nel ruolo di Tess, una figura importantissima per il salvataggio di Ellie. La donna accompagnerà Joel durante la sua missione e l’aiuterà a trovare la piccola. Anche lei, nonostante sia una contrabbandiera con i fiocchi, accetterà di seguire gli ordini di Marlene. Quest’ultima sarà interpretata da Merle Dandridge, famosa per aver preso parte a L’assistente di volo.

The Last of Us: chi è Tess?

Anche se, sicuramente, ci saranno delle differenze tra i personaggi del videogioco e quelle della serie tv, l’opera originale permette agli spettatori di farsi un’idea sul ruolo che avranno i diversi protagonisti. Il ruolo di Tess, pur rientrando tra i secondari, sarà determinante per la prosecuzione della storia. Non si sa molto sull’infanzia e sull’adolescenza della donna perché, fin dalle prime scene, viene presentata come un’abile contrabbandiera. Il suo compito è quello di scambiare le merci con le persone che si trovano fuori dalla città.

Il suo rapporto con Ellie è caratterizzato da una lenta, ma profonda evoluzione. Da un legame basato sul dubbio e sull’incertezza, si passerà a uno caratterizzato da premure e attenzioni. Vedrà nella piccola una bambina da proteggere e da trattare con amore. Si calerà quasi nelle vesti di una mamma affettuosa.

Tess trae forza dalla presenza di Joel. I due appaiono come una squadra affiatata e pronta a tutto per portare a termine l’obiettivo. Anche se non ci sono state conferme ufficiali, il rapporto con Joel sembra andare oltre a una semplice amicizia.

Anna Torv: tra serie tv e vita privata

Anna Torv è conosciuta soprattutto per aver recitato in Fringe nel ruolo di Olivia Dunham. Negli ultimi anni ha preso parte a una serie tv di grande successo: Mindhunter. Qui ha dato prova di possedere delle grandi capacità interpretative grazie al personaggio di Wendy Carr. Nella sua carriera, è apparsa anche in Secret City, The Pacific e Young Lions.

Nel 2008 ha sposato l’attore Mark Valley. La loro relazione era iniziata durante le riprese di Fringe, visto che entrambi facevano parte del cast. Purtroppo il matrimonio si è concluso precocemente e i due si sono separati dopo un solo anno.