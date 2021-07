L’ultimo episodio della settima stagione di The Flash ha lasciato i fan senza parole. Inaspettatamente, Barry Allen, interpretato da Grant Gustin, dopo mille peripezie, ha potuto godere di un finale a lieto fine. Nella scena conclusiva, infatti, il giovane eroe e la sua Iris avranno modo di rinnovare i voti nuziali e di confermare il loro eterno amore.

Visto il successo dell’acclamata serie tv, è stato quasi scontato il rinnovo di un’ottava stagione. Eric Wallace, scrittore e produttore esecutivo di The Flash, durante un’intervista condotta da Deadline, ha parlato di alcuni elementi fondamentali che faranno parte delle nuove puntate. Si tratta di piccole anticipazioni che, con ogni probabilità, stimoleranno la curiosità e le aspettative dell’affezionato pubblico.

The Flash: di cosa parlerà l’ottava stagione?

Eric Wallace ha dichiarato di essere già al lavoro per realizzare l’ottava stagione di The Flash. Gli scrittori della serie tv hanno partecipato a una riunione che gli ha permesso di decidere quali eventi avranno un ruolo cardine nella prosecuzione della storia. L’intento degli sviluppatori sarà quello di rendere Barry Allen molto più simile al personaggio originale dei fumetti. Ci sarà una profonda trasformazione in lui che lo spingerà a prendere maggiore consapevolezza del suo ruolo di leader.

Dal punto di vista romantico, Barry e Iris saranno costretti ad affrontare dei momenti molto difficili. Nonostante questo, Eric Wallace ha tranquillizzato i fan sottolineando che il loro amore continuerà a sopravvivere e che nulla potrà annientarlo.

Nell’ottava stagione, verrà dato più spazio alle storie sentimentali. Il produttore non si è sbilanciato molto a questo proposito, ma ha affermato che tra alcuni personaggi scatterà la scintilla. Si tratterà di qualcosa di diverso rispetto al passato, che potrebbe coinvolgere anche alcuni dei vecchi protagonisti dello show.

Eric ha affermato di avere ancora tantissime idee in mente. Lui e il suo staff sono in piena produzione creativa e sarebbero in grado di scrivere ancora tante altre stagioni.

The Flash 8: dove guardarlo

In Italia, la messa in onda di The Flash è gestita dal canale di Premium Action. Si tratta di uno spazio a pagamento presente sia su Sky Italia che su Mediaset Infinity. Ovviamente, le puntate verranno trasmesse in esclusiva, visti gli accordi presi con l’ente. Successivamente, la nuova stagione potrebbe essere disponibile anche altrove.

Al momento, non si sa ancora molto sulla data d’uscita dei nuovi episodi. Sicuramente, nelle prossime settimane, verranno rilasciate maggiori informazioni al riguardo.