L’oroscopo della settimana dal 19 al 25 luglio sarà ricco di novità. Alcuni segni zodiacali compiranno un percorso di crescita che li porterà a maturare e a prendere decisioni importanti, mentre altri vivranno giorno per giorno, senza preoccuparsi troppo di ciò che accadrà.

Osservando l’assetto planetario, si potrà notare un transito vivace da parte della Luna. Essa prima sarà nel segno dello Scorpione, poi si sposterà in quello del Sagittario e del Capricorno e, infine, sosterà nell’Acquario. Gli altri pianeti, a parte qualche piccolo cambiamento, rimarranno stabili.

Per avere maggiori dettagli sull’oroscopo della settimana, si consiglia di consultare anche il profilo del proprio ascendente.

19-25 luglio, oroscopo settimanale: Toro infastidito, Gemelli sotto stress

Ariete: durante questa settimana, il vostro umore subirà numerosi cambiamenti. All’inizio, non sarete ancora a pronti a dimenticare le gioie del weekend, ma poi l’ambizione prenderà il sopravvento e vi spingerà a impegnarvi al massimo sul lavoro. Serie tv consigliata: Good Doctor (Netflix).

Toro: il rapporto con il partner prenderà una piega inaspettata. Proverete ad aggiustare le cose, ma vi sembrerà di non riuscire a farvi comprendere. Cercherete di distrarvi tramite i vostri hobby preferiti e l’attività lavorativa. I consigli di un amico potrebbero rivelarsi indispensabili. Serie tv consigliata: Utopia (Prime Video).

Gemelli: il lavoro vi metterà molto sotto pressione. Cercherete una scappatoia, ma sarete costretti a farvi carico delle vostre responsabilità. Una migliore gestione del tempo, sicuramente, potrà migliorare la situazione. Il partner potrebbe chiedervi di essere più presenti. Serie tv consigliata: Biohacker (Netflix).

Cancro: sarete molto fortunati in amore. Il partner si rivelerà dolce e affettuoso. Dimostrerà di tenere davvero alla vostra relazione e vi chiederà di investire di più sul vostro futuro romantico. Sarete ben disposti ad approfondire questa possibilità. Serie tv consigliata: Modern Love (Prime Video).

Oroscopo della settimana, dal 19 al 25 luglio: Vergine perplessa, Scorpione energico

Leone: sarà una settimana carica di impegni. Per riuscire a fare tutto dovrete gestire con cura il vostro tempo. In alcuni momenti, vi sentirete travolgere dallo sconforto, ma nel giro di poco tornerete a essere padroni di voi stessi. Serie tv consigliata: Breaking Bad (Netflix).

Vergine: la settimana sarà caratterizzata da dubbi e perplessità. Ci saranno diverse situazioni che non vi andranno a genio e che vi spingeranno a calarvi nelle vesti di un abile osservatore. In particolare, il partner vi darà diverse preoccupazioni. Serie tv consigliata: El Internado: Las cumbres (Prime Video).

Bilancia: tutte le vostre energie vireranno verso il lavoro. Avrete intenzione di farvi notare e di ottenere i riconoscimenti che pensate di meritare. Sarà importante allontanare le vostre paure e smetterla di preoccuparvi eccessivamente dei giudizi altrui. Serie tv consigliata: Travelers (Netflix).

Scorpione: inizierete la settimana con il pieno di energie. Darete filo da torcere ai vostri colleghi di lavoro e troverete il coraggio per dichiararvi alla persona che amate. Forse, la sua reazione non sarà quella desiderata, ma potrete dare una svolta alla situazione. Serie tv consigliata: Young Royals (Netflix).

Oroscopo dal 19 al 25 luglio: Capricorno stanco, Acquario innamorato

Sagittario: sarete intenzionati a migliorare la situazione economica. La vostra attuale attività lavorativa non sarà in grado di garantirvi il risultato sperato e così vi metterete alla ricerca di qualcosa di diverso. Sarà necessario non essere troppo impulsivi e riflettere attentamente prima di accettare determinate offerte. Serie tv consigliata: Suits (Netflix).

Capricorno: sarete fieri di voi stessi, ma l’eccessiva stanchezza potrebbe farvi vivere delle giornate poco produttive. L’oroscopo della settimana consiglia di modulare le energie da usare, in modo da non rimanere completamente privi di forze. Serie tv consigliata: Zombie (Netflix).

Acquario: il rapporto con il partner andrà a gonfie vele. Finalmente, non ci saranno più ostacoli tra voi e riuscirete a essere completamente sinceri. Per rafforzare il vostro legame, deciderete di organizzare una piccola sorpresa romantica. Serie tv consigliata: Mozart in the Jungle (Prime Video).

Pesci: non avrete paura di sporcarvi le mani. Investirete tempo ed energie nel vostro lavoro e, anche se questo comporterà delle rinunce importanti, non vi lascerete abbattere. Il partner sarà di grande supporto morale, perché cercherà di sostenervi durante tutta la settimana. Serie tv consigliata: La regina degli scacchi (Netflix).