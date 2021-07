Fiori d’arancio per Diletta Leotta e Can Yaman? Pare proprio che le nozze tra la coppia più famosa e discussa dell’anno siano più vicine di quanto si pensi. Secondo alcune indiscrezioni, infatti, sembrerebbe che il romantico viaggio in Turchia, durante la quale la conduttrice ha conosciuto i genitori del fidanzato, sia stato decisivo per prendere questa decisione. A diffondere per primo questa notizia in esclusiva per un giornale turco, è stato proprio il padre di Can, Guven. Il futuro suocero della Leotta, infatti, ha fatto sapere ai fan del figlio, che le nozze potrebbero essere celebrate già nell’estate 2022.

Diletta Leotta pronta a mettere su famiglia

Guven Yaman, il padre dell’attore, ha rivelato nell’intervista che tra suo figlio e la nota conduttrice televisiva vi è un grande e vero amore ed una fantastica sintonia. Per questo motivo, sembrerebbe che Can abbia proposto alla giovane donna di sposarsi. Infatti, qualche giorno fa, Diletta Leotta era stata paparazzata tra le vie di Milano con all’anulare sinistro un misterioso anello, che pareva essere proprio quello di fidanzamento. Una foto che ha incuriosito molto tutti i fan, che hanno aspettato ansiosi una conferma ufficiale. Questa è arrivata, infatti, proprio dal padre di Can, che ha affermato:

“Il primo passo è stato fatto. Sono stati indossati gli anelli di fidanzamento. Spero che il matrimonio sia il prossimo anno“.

Alcuni credono che il loro non sia un amore vero

La storia d’amore di Can Yaman e Diletta Leotta è molto discussa. Ancora oggi, nonostante siano arrivate numerose conferme ufficiali da parte dei due giovani e da i loro amici, questa viene ritenuta essere una storia “d’amore creata a tavolino” per guadagnare ancora più popolarità. Nonostante queste affermazioni, più di una volta siano state smentite, continuano ad arrivare delle segnalazioni. Qualche giorno fa, infatti, Paolone ha dichiarato che dopo una serata con gli amici, i due ragazzi, che in pubblico si sono fatti vedere innamorati ed affiatati, hanno preso delle strade diverse per tornare a casa. Ma perché Diletta Leotta e Can Yaman dovrebbero fingere sull’amore e sui sentimenti che provano l’una verso l’altra? In una intervista al giornale Vanity Fair, Can Yaman ha espresso delle parole d’amore, di affetto e di stima profonda verso la giornalista sportiva. Tra i due vi è un grande rispetto. Richiedono e desiderano viversi questa bellissima passione in maniera riservata. “La riservatezza è la nostra prima promessa: quel che ci riguarda lo comunichiamo noi, insieme”, si legge nell’intervista. E’ proprio per questo motivo, infatti, che ad oggi non è arrivata una comunicazione ufficiale in merito alla data delle presunte nozze, che probabilmente verranno celebrate in assoluto segreto nel 2022.