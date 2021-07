Domani sera, martedì 20 luglio, torna in Tv la seconda puntata di “Radio Norba Cornetto Battiti Live”. Il festival della musica, che è l’unico appuntamento musicale televisivo dell’estate, verrà trasmesso in prima serata assoluta su Italia 1 a partire dalle ore 21.00. I presentatori- Alan Palmieri ed Elisabetta Gregoraci- nella splendida cornice del Castello Aragonese di Otranto faranno ballare e cantare davanti alla Tv, i milioni di telespettatori che ammireranno lo show musicale. Grazie all’attrice e alla webstar Mariasole Pollio, invece, il piccolo pubblico che era presente durante la registrazione della puntata- ridotto a causa dell’emergenza sanitaria- è riuscito ad interagire con gli ospiti della serata.

I protagonisti della serata

Sono tanti i nomi d’eccezione dei cantanti- internazionali e non- che hanno calcato il palco di Battiti Live. Gli artisti che si esibiranno, nel corso della seconda puntata (che è stata diretta dal regista Luigi Antonini) sono: J-Ax e Jake La Furia, Alessandra Amoroso, Fred De Palma, Gaia, Gigi D’Alessio, Gio Evan, Ermal Meta, La Rappresentante Di Lista, Irama, Fedez ed Orietta Berti, Shade, i Boombadash e Baby k, Boro Boro con Cara e tanti altri. Durante la kermesse non mancheranno però di certo tante altre sorprese: vi saranno infatti dei divertenti sketch dei due presentatori dello show.

Le esibizioni “on the road”

Il tratto distintivo del festival della musica di “Radio Norba Battiti Live” è la sua caratteristica di essere un “viaggio nella musica” itinerante. Nonostante la pandemia in corso, la kermesse è riuscita a mantenere questa sua forte identità. Nel corso della puntata che andrà in onda domani sera in prima serata assoluta, vi saranno ben 15 esibizioni “on the road”che verranno trasmesse da delle location pugliesi inedite. Queste che sono registrate all’interno delle cornici di Polignano a Mare, Vieste, Foggia, Barletta, Martina Franca, Santa Maria Di Leuca, vedranno gli artisti esibirsi a distanza. Tra queste esibizioni, vi sarà quella della cantante Malika Ayane (che canterà da Martina Franca), dei Pinguini Tattici Nucleari (da Gravina di Puglia), e l’esibizione di Shiva (da Vieste).

Dove vedere le puntate

Tutte le puntate di Battiti Live 2021 saranno trasmesse su Italia 1 e anche in streaming grazie alla piattaforma Mediaset Infinity. Sarà possibile, inoltre, seguire la kermesse musicale anche su Radio Norba, Radio Norba Tv, e Telenorba.