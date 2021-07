Ogni settimana, i cataloghi di Netflix, Amazon Prime Video e Disney+ si arricchiscono di incredibili novità. Per accontentare anche gli utenti più esigenti, i colossi dello streaming acquistano continuamente i diritti di film, serie tv e programmi. Inoltre, è possibile accedere anche a numerosi contenuti originali, girati appositamente per le piattaforme in questione. Anche la terza settimana di luglio non farà eccezione.

Novità di Netflix: No Guns Life sbarca sulla piattaforma

Le novità più attese di Netflix, per la terza settimana di luglio, saranno:

No Guns Life : Si tratta di un anime, tratto da un manga, che vede come protagonisti un gruppo di soldati il cui corpo è stato reso indistruttibile dalla fusione con armi bio-meccaniche. Juzo, incapace di ricordare il suo passato, dovrà fare di tutto per ricostruire ciò che l’ha portato a vivere come un reietto della società.

: Si tratta di un anime, tratto da un manga, che vede come protagonisti un gruppo di soldati il cui corpo è stato reso indistruttibile dalla fusione con armi bio-meccaniche. Juzo, incapace di ricordare il suo passato, dovrà fare di tutto per ricostruire ciò che l’ha portato a vivere come un reietto della società. Non ho mai… (seconda stagione) : così come è accaduto negli episodi precedenti, Devi, una ragazzina indiana-americana, dovrà continuare a scontrarsi con i problemi adolescenziali. Ad essi si aggiungeranno le difficoltà legate alla sua cultura e alla famiglia.

: così come è accaduto negli episodi precedenti, Devi, una ragazzina indiana-americana, dovrà continuare a scontrarsi con i problemi adolescenziali. Ad essi si aggiungeranno le difficoltà legate alla sua cultura e alla famiglia. In poche parole (stagione 3): è una docu-serie che si pone l’obiettivo di approfondire, in modo semplice e intuitivo, tutti quegli eventi che hanno avuto un ruolo fondamentale nella vita dell’umanità.

Durante la settimana verranno aggiunti anche: Beastars 2, Inuyasha 6, Street Fighter 2, Saiyuki la leggenda del demone dell’Illusione, Naomi Osaka, Heist: Rapine incredibili, Rete Privata: Chi ha ucciso Manuel Buendìa e My Unortodox Life.

Amazon Prime Video: cosa guardare nella terza settimana di luglio?

Così come per Netflix, anche per Prime Video le novità non mancheranno. Il suo repertorio si arricchirà di interessanti contenuti che, con ogni probabilità, lasceranno con il fiato sospeso gli affezionati utenti.

Tra quelli più attesi troveremo:

El Cid 2 : la seconda stagione riprenderà la storia di El Cid, eroe spagnolo e cavaliere per la corona. Ci si soffermerà sul suo misterioso passato e sugli eventi che l’hanno reso tanto amato.

: la seconda stagione riprenderà la storia di El Cid, eroe spagnolo e cavaliere per la corona. Ci si soffermerà sul suo misterioso passato e sugli eventi che l’hanno reso tanto amato. Making the cut 2: si tratta di uno show basato sulla gara tra 10 stilisti. Ognuno di loro farà del proprio meglio per farsi notare e per vincere la competizione. Sarà possibile acquistare anche gli abiti vincenti.

Disney+: nella terza settimana di luglio anche I segreti delle attrazioni Disney

La piattaforma di Disney+, grazie ai suoi contenuti, è particolarmente adatta ai più piccoli. Gli abbonati, nella terza settimana di luglio, potranno usufruire di nuovi contenuti.

Tra essi ci saranno:

Race to the center of the earth : quattro squadre gareggeranno per vincere l’ambito premio: 1 milione di dollari. Le sfide saranno estreme e difficilissime da superare. I colpi di scena non mancheranno e anche l’adrenalina salirà alle stelle.

: quattro squadre gareggeranno per vincere l’ambito premio: 1 milione di dollari. Le sfide saranno estreme e difficilissime da superare. I colpi di scena non mancheranno e anche l’adrenalina salirà alle stelle. Marvel Studios Assembled – Il dietro le quinte di Loki : si tratta di uno speciale riguardante la serie tv Loki. Gli abbonati potranno accedere alle quinte e venire a conoscenza di interessanti retroscena.

: si tratta di uno speciale riguardante la serie tv Loki. Gli abbonati potranno accedere alle quinte e venire a conoscenza di interessanti retroscena. I segreti delle attrazioni Disney: attraverso video e fotografie inedite, gli utenti verranno introdotti alla storia delle più famose attrazioni dei parchi Disney.



