Disney+, sul suo profilo Twitter, ha annunciato che, a partire dal 28 luglio, nelle sale cinematografiche, sarà disponibile l’attesissimo film di Jungle Cruise. Dal 30 luglio, invece, verrà caricato sulla piattaforma e gli utenti, tramite un costo aggiuntivo, potranno prenderne visione.

Il film è diretto da Jaume Collet-Serra e nel cast, tra gli attori principali, figurano Dwayne Johnson, Emily Blunt e Jack Whitehall. I tre interpretano rispettivamente Frank Wolff e i fratelli Lily e McGregor Houghton.

Fin dalle prime immagini del trailer, è possibile intuire che si tratterà di un film all’insegna dell’avventura. I tre protagonisti uniranno le forze per completare una missione pericolosa e ricca di colpi di scena.

Jungle Cruise: di cosa parlerà il film?

Jungle Cruise prende ispirazione da un’attrazione presente in alcuni parchi a tema della Disney. Si tratta di un percorso sull’acqua che, con l’ausilio di una barchetta, simula un viaggio nella giungla.

Nel film, Lily è una ricercatrice che ha il compito di trovare L’Albero della Vita. Questa pianta miracolosa, secondo la leggenda, sarebbe in grado di curare qualsiasi malattia. Il fratello McGregor condividerà con lei questa avventura. I due dovranno salire a bordo di un battello che sarà guidato dall’intrepido Frank. Lo strano terzetto, ben presto, si imbatterà in un gruppo rivale che sarà pronto a tutto per impadronirsi dell’Albero della Vita. Inoltre, gli animali selvatici costituiranno un altro grave pericolo.

Il film presenta delle premesse ottime perché, tramite le atmosfere magiche e il viaggio avventuroso, sembra in grado di catturare l’attenzione di grandi e piccini.

Jungle Cruise: dove guardarlo

Il film, oltre che al cinema, potrà essere visto sulla piattaforma di Disney+. A differenza di altre produzioni, data la visione in anteprima, sarà necessario pagare un costo aggiuntivo. Agli 8,99 euro mensili, si aggiungeranno i 21,99 euro dell’Accesso Vip.

Sul sito di streaming si legge che essere sprovvisti di un abbonamento base impedirà anche l’acquisto dell’Accesso Vip.

