Parrebbe proprio che Stefania Orlando parteciperà a Tale e Quale Show la prossima stagione. La ex concorrente del GF Vip 5, infatti, ha rivelato di essere stata presa e senza fare nemmeno il provino. Questo, dunque, segnerebbe il ritorno in Rai da parte della ex moglie di Andrea Roncato.

La showgirl romana, infatti, ha lasciato la tv pubblica per concedersi una parentesi in Mediaset e vivere l’esperienza nella casa più spiata d’Italia. Ora, però, sembra tutto fatto per il suo ritorno su “mamma Rai”, emittente che l’ha lanciata nel 1997 e in cui ha sempre lavorato.

Stefania Orlando sarà una concorrente di Tale e Quale Show?

Dopo alcuni rumors su chi potrebbe esserci nel cast della prossima stagione di Tale e Quale show, al via il prossimo 17 settembre 2021, apprendiamo che con ogni probabilità ci sarà la presenza di Stefania Orlando. Siamo venuti a conoscenza, infatti, che la conduttrice classe 1966 ha detto che ha sempre apprezzato questo show e che le sarebbe piaciuto partecipare.

Ha ammesso, nello specifico, che in passato ha fatto i provini e non è mai stata presa. Quest’anno, invece, pare essere stata inserita tra i concorrenti e senza fare i casting. Si è detta felice di questa nuova esperienza, perché per lei la Rai è una seconda casa e, soprattutto, ha riferito che è un privilegio lavorare con Carlo Conti.

Ha concluso riferendo che le piacerebbe ricoprire il ruolo di opinionista nella prossima stagione de La Vita in Diretta. Ruolo, per altro, che le è stato offerto di svolgere al GF Vip 6, ma che ha preferito rifiutare perché essendo stata sei mesi all’interno della casa di Cinecittà ha bisogno di una pausa da quel reality.

Tale e Quale Show, cambia la giuria: ecco chi potrebbero essere i nuovi giurati

Dopo la presenza quasi certa nel cast della Orlando, la giuria di Tale e Quale show potrebbe cambiare per l’edizione 2021. Se la regina indiscussa della trasmissione, Loretta Goggi, è intoccabile, sembra non essere così per gli altri due che erano preseti l’anno scorso, ovvero Vincenzo Salemme e Giorgio Panariello.

Il primo, infatti, sicuramente non ci sarà perché è impegnato con le riprese di un film. Per il secondo, invece, pare si stia ancora trattando e voci molto vicine al talent show di Rai Uno dicono che alla fine farà parte dei giurati. Ma chi saranno i 3 giudici di Tale e Quale Show 2021?

Se il comico toscano alla fine farà parte della partita, il posto vacante sarebbe solo uno. Parrebbe che i nomi più accreditati, almeno per il momento, siano quelli di: Cristiano Malgioglio, Christian De Sica, che ha già fatto parte in edizioni precedenti della giuria, Pupo, Orietta Berti, Angelo Pintus, Nek, Lillo, Francesco Gabbani e Frank Matano. Sarà effettivamente uno di loro? Staremo a vedere chi sceglierà il Direttore Artistico Carlo Conti.