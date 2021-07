L’oroscopo di oggi sarà guidato dagli influssi astrali che illuminano, in ogni momento, la quotidianità dei 12 segni zodiacali. Paura e coraggio si alterneranno in un mix sorprendente, in grado di dare forza o di far emergere i maggiori timori.

Nell’assetto planetario odierno, si può notare la permanenza di Giove, Saturno e Urano in Pesci, Acquario e Toro. I transiti di Luna, Venere e Marte è legato a quello del Leone, mentre quelli di Sole e Mercurio non si discostano dal Cancro.

Per avere una visione più dettagliata dell’oroscopo di oggi, si consiglia di prendere visione anche del profilo del proprio ascendente.

📰 Segui Tutto.TV su Google News , selezionaci tra i preferiti cliccando la stellina

Oroscopo del giorno: un 13 luglio colmo d’amore per Toro e Gemelli

Ariete: avrete la tentazione di introdurre delle modifiche nella vostra vita. L’obiettivo sarà quello di prendere le distanze dalla monotonia quotidiana, ma non potrete agire d’impulso. Ogni scelta dovrà essere ben ponderata o potreste avere dei ripensamenti. Film consigliato: Cambio tutto (Amazon Prime).

Toro: la giornata di oggi sarà improntata sulla realizzazione del vostro sogno d’amore. Non sopporterete che qualcuno possa influenzare negativamente il rapporto di coppia e vi opporrete con tutte le vostre forze davanti a eventuali prepotenze. Film consigliato: Le nostre anime di notte (Netflix).

Gemelli: potrebbe essere il momento giusto per concedere la vostra attenzione a una persona speciale. Se vi avvicinerete a lei senza pregiudizi, vi renderete conto di poter costruire qualcosa di bello. Sarà fondamentale dare libero spazio alle emozioni. Film consigliato: The Loft (Amazon Prime).

Cancro: sentirete il bisogno di circondarvi di una nuova cerchia di amici. Ampliare le vostre conoscenze, vi permetterà di vivere situazioni di nuove e di osservare il mondo da un punto di vista del tutto differente. Però, fate attenzione a non dimenticare gli amici storici. Film consigliato: Il racconto dei racconti (Amazon Prime).

13 luglio, oroscopo di oggi: sfide per la Vergine e Scorpione imbronciato

Leone: sarete molto contenti per l’inizio di una nuova avventura. Comincerete a conoscere i compagni di viaggio e il vostro carattere socievole vi consentirà di dare avvio alle conversazioni senza alcun problema. Il rapporto di coppia avrà un ruolo secondario. Film consigliato: Ride Your Wave (Amazon Prime).

Vergine: questa giornata, secondo l’oroscopo di oggi, sarà molto impegnativa. Dovrete confrontarvi con eventi inaspettati e prendere coscienza di nuovo elementi che, da adesso in poi, entreranno a far parte della vostra vita. Servirà un pizzico di coraggio e una buona dose di pazienza. Film consigliato: Moglie a sorpresa (Netflix).

Bilancia: finalmente, potrete lasciarvi alle spalle le recenti preoccupazioni. Avrete modo di vivere una giornata serena, all’insegna della spensieratezza e della creatività. Darete spazio alla fantasia e userete le vostre capacità per ottenere buoni risultati. Film consigliato: Double World (Netflix).

Scorpione: non sarete molto soddisfatti del rapporto con il partner. Vorreste cercare di spronarlo per fare qualcosa di bello insieme, ma lui continuerà a preferire il relax all’avventura. Non vi sentirete più disposti ad accettare queste condizioni. Film consigliato: Duplicity (Netflix).

Oroscopo del 13 luglio: novità lavorative per Sagittario e Pesci

Sagittario: la giornata di oggi si rivelerà molto interessante. Finalmente, potrete raccogliere i frutti del vostro lavoro perché ci saranno delle importanti novità. Vi renderete conto di poter crescere dal punto di vista professionale e di poter seguire le vostre ambizioni. Film consigliato: The Dirt (Netflix).

Capricorno: vi dedicherete al lavoro e alla famiglia. La giornata non presenterà imprevisti particolari, ma dovrete far fronte ai numerosi impegni. Per non restare indietro, sarà richiesta un’ottima gestione del tempo e delle relazioni interpersonali. Film consigliato: Notting Hill (Netflix).

Acquario: avrete qualche dubbio riguardo alla relazione di coppia. Farete fatica a relazionarvi con il partner e, tra voi, ci sarà un livello basso di empatia. Secondo l’oroscopo di oggi, sarà importante non forzare la mano e attendere che le conversazioni nascano spontaneamente. Film consigliato: The Rental (Amazon Prime).

Pesci: inaspettatamente, qualcuno vi farà un’offerta lavorativa molto vantaggiosa. Prima di decidere, vorrete prendervi del tempo per pensare alle possibili alternative. I consigli dei famigliari potrebbero aiutarvi a scegliere. L’ultima parola, però, sarà solo vostra. Film consigliato: Alice e Peter (Amazon Prime).