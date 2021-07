Dopo l’uscita di scena da Mediaset della nota conduttrice Alessia Marcuzzi, in tanti si chiedono chi la sostituirà nella conduzione del noto programma televisivo “Le Iene“. La nota trasmissione (un cult di Italia 1) tornerà, secondo i palinsesti di Publitalia, in autunno il martedì’ sera, ed in alcuni periodi dell’anno verrà trasmesso anche il venerdì sera. Secondo alcune indiscrezioni, Davide Parenti, il noto autore televisivo, in questi giorni starebbe cercando una soluzione per sostituire i due conduttori storici del suo programma: Alessia Marcuzzi e Nicola Savino.

Sembrerebbe però che una decisione, in queste ore, sia stata presa. Il noto portale TvZoom.it ha riportato la notizia che sarà la cantante Elodie Di Patrizi a sostituire Alessia Marcuzzi.

La “richiesta” di Elodie

Se così fosse, per la giovane cantante sarebbe la prima volta alla conduzione di un programma. La cantante, che ha affascinato il pubblico nel corso dell’edizione del Festival di Sanremo 2021 con il suo medley di canzoni dedicato alla musica pop, secondo il portale avrebbe ricevuto questa proposta qualche settimana fa e di conseguenza l’avrebbe anche subito accettata.

Una volta terminato il tavolo di confronto in merito al contratto (che sarebbe stato firmato qualche ora fa), sembrerebbe che Elodie abbia mosso una sola richiesta, in merito alla data di inizio di conduzione. La ex concorrente di Amici di Maria De Filippi, avrebbe richiesto a Parenti di non iniziare la conduzione direttamente dal mese di settembre, ma a partire dal prossimo anno (ovvero da gennaio 2022).

Per la cantante che in questi anni nonostante la pandemia ha continuato a promuovere la sua musica ed a lavorare a nuovi progetti, sarebbe impossibile poter intraprendere questo nuovo progetto a partire dal mese di settembre. Proposta quella di Elodie che pare Mediaset abbia accettato senza alcun dubbio. Se dovesse arrivare la conferma ufficiale dell’ingresso di Elodie nel programma “Le Iene” questo sarebbe un bel colpo di scena per tutta l’azienda e per il pubblico ed i suoi fan.

Il programma Tv

“Le Iene” è un programma Tv che va in onda sulla rete Mediaset- Italia 1- a partire dal 22 settembre 1997. La sua ultima edizione (quella trasmessa nel corso dell’anno 2020\2021) non ha riscontrato un grandissimo successo. Anche per questo motivo Davide Parenti avrebbe deciso di dare alla trasmissione una “ventata di aria fresca” e di sostituire così la coppia cardine della trasmissione formata da Marcuzzi e Savino. Stando alle ultime voci, però, al momento sembrerebbe che Alessia Marcuzzi verrà sostituita da Elodie a Le Iene 2021/22, ma che non vi siano ancora rumor sul nome che sostituirà Nicola Savino.