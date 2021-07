L’oroscopo di oggi 10 luglio sorprenderà i segni zodiacali con novità e cambiamenti. Gli influssi astrali avranno il potere di orientare le emozioni e di guidare le scelte di ciascuno di noi, ma non per tutti la giornata avrà dei risvolti positivi.

Osservando il cielo di oggi, salta subito all’occhio il transito di Sole e Luna nel Cancro e quello di Venere e Marte nel Leone. Giove e Nettuno si trovano nel segno dei Pesci, mentre Plutone permane nel Capricorno.

Per avere un quadro più preciso dell’oroscopo di oggi, è necessario consultare anche il profilo del proprio ascendente.

10 luglio, oroscopo del giorno: Toro istintivo e Cancro innamorato

Ariete: il rapporto con il partner prenderà una piega inaspettata. Dovrete far fronte a diverse discussioni che, in ogni caso, si riveleranno molto utili per la crescita della coppia. Il lavoro non vi consentirà di riprendere fiato a causa dei numerosi impegni. Film consigliato: Wildwitch (Amazon Prime).

Toro: l’oroscopo di oggi consiglia di agire con cautela. L’istinto potrebbe spingervi a prendere delle decisioni azzardate riguardo al lavoro. Non è detto che si riveleranno sbagliate, ma i consigli da parte di amici e famiglia potrebbero fare la differenza. Film consigliato: Escape Room (Amazon Prime).

Gemelli: deciderete di introdurre dei cambiamenti all’interno della routine quotidiana. Proverete a essere più produttivi, in modo da raggiungere maggiori risultati. Una buona gestione del tempo vi sarà di grande aiuto. Film consigliato: Come sono diventato un supereroe (Netflix).

Cancro: secondo l’oroscopo di oggi, sarete molto fortunati in ambito sentimentale. Riuscirete a parlare dei vostri sentimenti, senza tentennamenti o desideri di fuga. La persona amata vi ascolterà e vi darà la sua risposta. Le parole che pronuncerà potrebbero sorprendervi. Film consigliato: Interstate 60 (Amazon Prime).

Oroscopo del 10 luglio: Vergine in ansia e Bilancia indispettita

Leone: avrete bisogno di staccare la spina dalle pressioni quotidiane. Allontanarvi per qualche ora, non potrà che farvi bene, ma attenzione a non usare la fuga come una soluzione per i vostri problemi. Il partner saprà starvi accanto anche in un momento così delicato. Film consigliato: Feel the Beat (Netflix).

Vergine: sarete molto legati alla famiglia, ma l’eccessiva preoccupazione potrebbe essere di ostacolo ai vostri rapporti. Avrete bisogno di trovare un hobby che vi aiuti a rilassarvi e a lasciarvi alle spalle i brutti pensieri. Film consigliato: Miracoli dal cielo (Netflix).

Bilancia: avrete qualcosa da ridire riguardo al comportamento del partner. Il suo atteggiamento vi lascerà con l’amaro in bocca e vi spingerà a prendere le distanze. Sentirete di dover riprendere l’argomento, però, per un po’ preferirete dedicarvi solo a voi stessi. Film consigliato: Vampire Academy (Amazon Prime).

Scorpione: affronterete la giornata con grande ottimismo. Non darete ascolto alle persone che proveranno a influenzarvi negativamente e continuerete a lavorare sul vostro percorso di vita. In ambito amoroso, potrebbero esserci delle importanti novità. Film consigliato: Sai tenere un segreto? (Amazon Prime).

Oroscopo e previsioni di oggi 10 luglio: Capricorno ambizioso e libertà per Acquario

Sagittario: sarete stanchi di dovervi giustificare con le persone che vi sono accanto. Adotterete un atteggiamento più distaccato e terrete per voi i vostri segreti. Non tutti gradiranno questo comportamento e alcuni la vivranno come un’offesa personale. Film consigliato: L’apparenza delle cose (Netflix).

Capricorno: la vostra ambizione vi spingerà a guardare oltre l’orizzonte. Vi dedicherete a molti progetti e uno tra questi potrebbe rivelarsi quello giusto. Farete fatica a mantenere i contatti con il partner, ma non sarete ancora pronti a chiudere questo capitolo. Film consigliato: Green Room (Amazon Prime).

Acquario: il lavoro assumerà una svolta positiva. Finalmente, vi sentirete liberi di esprimere il vostro potenziale e di ricoprire posizioni di maggior rilievo. Sarà fondamentale non farsi abbattere dalle prime difficoltà. Film consigliato: Ex Machina (Netflix).

Pesci: anche se non vi sentirete all’altezza della situazione, farete di tutto per cambiare le carte in tavola. Non vi arrenderete davanti all’inevitabilità degli eventi e chiederete consiglio ai vostri amici. La presenza delle persone care si rivelerà indispensabile. Film consigliato: I care a lot (Amazon Prime).