Mercoledì 14 luglio si terrà il sorteggio del calendario di Serie A per la stagione 2021/22, su cui c’è un’attesa enorme da parte di tifosi e addetti ai lavori.

Quella che sta per iniziare, infatti, sarà un’annata storica per il campionato di calcio italiano: per la prima volta una piattaforma che trasmette contenuti esclusivamente in streaming – DAZN – si è aggiudicata i diritti di visione di tutte le partite da qui al 2024, andando a spodestare il dominio (tra virgolette) di Sky, a cui sono rimaste 3 partite in co-esclusiva per ogni turno.

Dove vedere il sorteggio del calendario di Serie A 2021/22 in streaming

Il sorteggio del calendario della prossima stagione di Serie A sarà trasmesso in diretta streaming su DAZN il giorno 14 luglio. L’appuntamento sarà seguito interamente live dalla nuova DAZN Squad, a cui si sono aggiunti anche Marco Cattaneo (ex Sky) e Giorgia Rossi (ex Mediaset).

DAZN è visibile su Smart TV compatibili, computer (www.dazn.com), smartphone e tablet (app DAZN), PlayStation (modelli 4/4 Pro/5) e Xbox (modelli One/One S/Series X/Series S), TIM Box, Android TV, Google Chromecast, Apple TV, Amazon Fire TV Stick.

*Nel momento in cui vi scriviamo l’orario del sorteggio non è ancora stato definito. Aggiorneremo il pezzo non appena verrà comunicato.

Cosa significa che il calendario della prossima Serie A è asimmetrico

In vista della nuova stagione 2021/2022, la Serie A si allineerà a quello che è già realtà in altri Paesi europei, con l’introduzione del girone di ritorno asimmetrico rispetto all’andata.

Ciò significa che se alla prima giornata d’andata sono in calendario – ad esempio – Milan-Torino, Juventus-Lazio e Inter-Bologna, non è detto che nella prima giornata di ritorno Milan, Juventus e Inter saranno ospiti rispettivamente di Torino, Lazio e Bologna, ma potranno incontrare qualsiasi altra squadra.

Per farla breve, il girone di ritorno non seguirà più l’ordine dell’andata, come invece accaduto fino ad oggi.

