Giorgia Rossi è passata a DAZN e ha lasciato Mediaset dopo otto anni, dove è stata alla guida di importanti trasmissioni di calcio e sportive in generale. A dare l’annuncio dell’addio dalle reti della ex Fininvest è stata proprio la giornalista in questione con un post su Instagram, nel quale ha ringraziato tutte le persone che hanno collaborato con lei in questo lungo periodo e che hanno creduto nelle sue capacità lanciandola sul piccolo schermo.

Dopo la decisione di Alessia Marcuzzi di lasciare Mediaset e il ridimensionamento di Barbara d’Urso con il cambio editoriale di Pomeriggio 5, arriva anche l’abbandono da parte di un’altra protagonista dell’azienda di Pier Silvio Berlusconi. La romana classe 1987, infatti, è stata al timone di programmi come Pressing, dedicato anche alla Champions League oltre che alla Serie A, il tg sportivo Studio Sport su Italia 1 e, finché esisteva , guidava i pré e i post partita dagli studi di Premium che accompagnavano i vari match di campionato.

Il suo passaggio sulla piattaforma di streaming digitale è ufficiale ed è stato anche reso noto dall’Amministratore Delegato del servizio. Ora, dunque, non ci resta che capire quale programma condurrà Giorgia Rossi su DAZN.

Giorgia Rossi new entry su DAZN: cosa potrebbe condurre

È noto a tutti ormai, e se non lo sapete ve lo scriviamo noi, che la squadra di DAZN dalla prossima stagione 2021/2022 racconterà e trasmetterà in esclusiva l’intero campionato di calcio di Serie A. Come ha riferito l’AD della piattaforma digitale, Veronica Diquattro, in una intervista rilasciata su L’Economia de Il Corriere della Sera, la Rossi potrebbe proprio condurre qualche programma che riguarda il campionato della massima serie italiana.

Per ovvie ragioni di diritti acquisiti, infatti, nei prossimi mesi si concentreranno le maggiori attenzioni e la Diquattro ha anche già anticipato che il servizio a pagamento si arricchirà di nuovi format, appuntamenti e studi live dedicati alla Serie A. Show che, manco a farlo apposta, sembrano calzare a pennello sulla new entry. Ecco cosa ha detto l’Amministratore Delegato di DAZN:

(..) La nostra attenzione al mondo femminile è evidenziata dall’arrivo di Giorgia Rossi che affiancherà Diletta Leotta e Federica Zille tra i volti della nostra rete. A tutti i livelli è forte la presenza femminile, al punto che il nostro obiettivo è arrivare in breve tempo al 50% dei dipendenti (…)”

L’addio a Mediaset di Giorgia Rossi: ecco il post Instagram con il comunicato ufficiale