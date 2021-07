Il Paolo Ruffini Show torna stasera all’interno del Morro Festival di Morrovalle, in provincia di Macerata. Al fianco dell’attore livornese ci saranno anche Max Angioni, Beatrice Baldaccini e Claudia Campolongo. La presenza del concorrente di Italia’s Got Talent 2021 è stata annunciata dallo stesso conduttore televisivo tramite un post pubblicato su Instagram, dove il giovane comico e cabarettista originario di Como compare alle spalle di Ruffini.

Le date dei prossimi spettacoli del Paolo Ruffini Show 2021

La prima data da cerchiare in rosso è appunto quella di stasera, venerdì 9 luglio: appuntamento alle ore 21:30 al Morro Festival di Morrovalle, presso l’Arena San Francesco. Il secondo spettacolo è atteso il prossimo 22 luglio, quando il Paolo Ruffini Show sarà di scena a Cuneo in occasione del Festival del Sorriso. Il prossimo mese, invece, in data 9 agosto, il noto conduttore Mediaset sarà in Piazza San Vitale a San Salvo, in provincia di Chieti. La quarta e ultima data della stagione estiva è programma per il 18 agosto, quando il one man show dell’attore e regista livornese accenderà il festival Mormanno d’Estate a Mormanno, antico borgo della provincia di Cosenza.

Ricapitolando, dunque, ecco gli appuntamenti con il Paolo Ruffini Show per l’estate 2021:

venerdì 9 luglio a Morrovalle, in occasione del Morrovalle Festival

giovedì 22 luglio a Cuneo per il Festival del Sorriso

lunedì 9 agosto a San Salvo in Piazza San Vitale

mercoledì 18 agosto a Mormanno durante il Mormanno d’Estate

