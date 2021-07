La giornata del 9 luglio sarà intrisa di amore e romanticismo. L’oroscopo di oggi evidenzierà stretti rapporti con il partner, anche se non saranno pronti a lasciarsi alle spalle determinati dubbi. Passione e armonia di coppia saranno la colonna portante di diversi profili zodiacali, mentre la carriera professionale costituirà una priorità solo per alcuni segni.

Osservando l’assetto planetario di domani, si potrà notare la permanenza di Venere e Marte nel segno del Leone. Mercurio, Saturno e Nettuno saranno rispettivamente in Gemelli, Acquario e Pesci. Inoltre, non sarà da sottovalutare il transito della Luna nel Cancro.

Per avere un profilo più preciso dell’oroscopo di oggi si consiglia di consultare anche il proprio ascendente.

Oroscopo del giorno: un 9 luglio speciale per Ariete e Gemelli

Ariete: sarete travolti da un’ondata di positività. Non avrete alcun problema nel rapportarvi con il prossimo e vi concentrerete sull’amore verso il partner. In quanto coppia, avrete modo di vivere attimi intensi e ricchi di emozioni. Film consigliato: The Secret-La forza di sognare (Netflix).

Toro: sarà una giornata un po’ sottotono. Avrete bisogno di prendervi una pausa degli impegni quotidiani e di dedicare il vostro tempo solo alla famiglia. Con le opportune attenzioni, riuscirete a instaurare le giuste dinamiche e a condividere momenti sereni. Film consigliato: The Giver-Il mondo di Jonas (Amazon Prime).

Gemelli: anche se avrete alcuni dubbi sulla vostra vita sentimentale, durante l’orario di lavoro, brillerete come non mai. Gli imprevisti non vi spaventeranno, soprattutto perché sarete pronti a prendere il controllo della situazione. I colleghi apprezzeranno le vostre doti. Film consigliato: Now you see me-I maghi del crimine (Netflix).

Cancro: la vita vi metterà davanti a una situazione difficile. Avrete paura di non riuscire a superare determinati ostacoli, però, la vostra forza di volontà sarà più superiore. Non vi sentirete a vostro agio con il partner a causa del suo atteggiamento schivo. Film consigliato: The Lie-La bugia (Amazon Prime).

9 luglio, oroscopo di oggi: Leone premuroso e Bilancia ordinata

Leone: sarete disposti a tutto per rendere felici i vostri amici. Non sopporterete l’idea di vederli in difficoltà e proverete a semplificargli la vita. Tenderete a fidarvi un po’ troppo facilmente del prossimo. Forse, una maggiore cautela sarebbe opportuna. Film consigliato: La chiamata (Netflix).

Vergine: l’eccessivo stress costituirà un problema per la giornata di oggi. Non sarà facile liberarvi di un umore tanto altalenante, però, se farete affidamento sui vostri hobby, potreste avere buoni risultati. La compagnia degli amici non vi aiuterà. Film consigliato: Showpiercer (Amazon Prime).

Bilancia: secondo il vostro pensiero, la felicità può nascere solo in un contesto ordinato e sicuro. Amerete occuparvi della casa e dedicare tempo all’acquisto di tutto ciò che potrebbe migliorare l’aspetto dell’ambiente. Non sopporterete il disordine e vi infurierete con chi infrangerà le regole. Film consigliato: 10 giorni senza mamma (Amazon Prime).

Scorpione: amerete rifugiarvi nella vostra fantasia. Non sarà solo un modo per distrarvi, ma anche per allontanare i brutti pensieri. La vostra inventiva vi spingerà a lavorare su nuovi progetti che, in un prossimo futuro, potrebbero rivelarsi piuttosto remunerativi. Film consigliato: Il ragazzo invisibile (Netflix).

Oroscopo di oggi venerdì 9 luglio: Sagittario ricco d’idee e Capricorno avventato

Sagittario: non vi accontenterete di seguire le idee degli altri. Darete un grande contributo sul posto di lavoro e tra le mura domestiche. Innovazione e allegria saranno gli elementi principali della giornata di oggi. Anche il rapporto con il partner sarà splendido e positivo. Film consigliato: Estraneo a bordo (Netflix).

Capricorno: sarete attirati dalla possibilità di vivere nuove esperienze. Non vorrete perdere la giusta occasione e tenderete a essere un po’ troppo precipitosi. L’andamento della giornata potrebbe presentare una svolta inaspettata. Film consigliato: In viaggio con Evie (Amazon Prime).

Acquario: non sarà facile gestire la relazione con la persona amata. Le vostre perplessità vi spingeranno a indagare meglio sulla situazione e farvi un’idea tutta vostra delle decisioni da prendere. Pentimenti e sensi di colpa, però, potrebbero essere in agguato. Film consigliato: Perfetti sconosciuti (Netflix)

Pesci: secondo l’oroscopo di oggi, proverete il forte desiderio di migliorare voi stessi. Forse, avrete bisogno della guida di persone esperte per farlo, ma sarete molto soddisfatti. Il rapporto con il partner sarà caratterizzato da alti e bassi. Sarà necessario risolvere eventuali fraintendimenti. Film consigliato: Cosmic Sin (Amazon Prime).