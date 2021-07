Il cammino esaltante dei ragazzi di Roberto Mancini non si è ancora concluso. Da semplice sogno, l’atto conclusivo di Wembley si è trasformato in una fantastica realtà. L’entusiasmo contagioso di Chiellini e compagni porterà nella serata di domenica 11 luglio una nazione intera a tifare per la Nazionale, chi a casa, chi nei locali, chi nelle piazze.

E per l’occasione, come già accaduto peraltro durante la semifinale, le amministrazioni locali si stanno attrezzando per regalare a quante più persone possibili la possibilità di seguire insieme il match contro i padroni di casa dell’Inghilterra.

Scopri dove vedere la finale degli Europei 2021 sui maxischermi nelle principali città italiane.

Maxischermi a Roma per la finale degli Europei

L’elenco dei maxischermi che verranno allestiti a Roma per la finale degli Europei tra Italia e Inghilterra:

Eur Social Park , via di Val Fiorita a Roma (tel. 351 5977250)

, via di Val Fiorita a Roma (tel. 351 5977250) Mediterraneo al MAXXI , via Guido Reni, 4 (tel. 3917053069)

, via Guido Reni, 4 (tel. 3917053069) Birretta Wine and Food , via Smone de Saint Bon, 69 (tel. 06 37527062)

, via Smone de Saint Bon, 69 (tel. 06 37527062) Parco Appio , via dell’Almone, 105 (tel. 06 78393634)

, via dell’Almone, 105 (tel. 06 78393634) Gasometro Vintage , via del Commercio, 36 (tel. 349 6028807)

, via del Commercio, 36 (tel. 349 6028807) Angeli Rock , via Ostiense, 193 (tel. 06 86708250)

, via Ostiense, 193 (tel. 06 86708250) Luppolo Station, via Giuseppe Parini, 4 (tel. 06 58332681)

Importante: sempre a Roma, nella giornata di oggi si deciderà sull’ipotesi maxischermi e pubblico all’Olimpico. Nelle ultime ore sembra farsi largo l’idea di aprire lo stadio a 16.000 persone, che potranno seguire la partita sui maxischermi allestiti sopra le due curve.

Maxischermi a Milano per la finale degli Europei

Ecco la lista dei maxischermi che saranno presenti a Milano per vedere tutti insieme la finale di Euro 2021:

Giardino Ventura , via Giovanni Ventura, 12, quartiere Lambrate (tel. 338 1502381)

, via Giovanni Ventura, 12, quartiere Lambrate (tel. 338 1502381) Magazzini Generali , via Pietrasanta, 16 (tel. 02 5393948)

, via Pietrasanta, 16 (tel. 02 5393948) Bovisa Tech , via Morghen 10 (tel. 346 3536467)

, via Morghen 10 (tel. 346 3536467) Cascina Torrette , via Giuseppe Gabetti, 15 (tel. 02 45071825)

, via Giuseppe Gabetti, 15 (tel. 02 45071825) Triennale Milano , viale Emilio Alemagna, 6 (tel. 02 724341)

, viale Emilio Alemagna, 6 (tel. 02 724341) Ride Milano , via Valenza, 2 (tel. 02 83660922)

, via Valenza, 2 (tel. 02 83660922) Arena Milano Est , via Riccardo Pitteri, 60 (tel. 02 36580010)

, via Riccardo Pitteri, 60 (tel. 02 36580010) Parco Tittoni, via G.M. Lampugnani, 62 (tel. 339 8842707)

Maxischermi a Torino per la finale degli Europei

Questo invece l’elenco completo dei maxischermi nella città di Torino per seguire la finalissima con protagonista l’Italia di Roberto Mancini:

Alpignano , Parco del Castello (email eventi@alpignano.to.it)

, Parco del Castello (email eventi@alpignano.to.it) Settimo Cielo Retail Park , via Niccolò Paganini a Settimo Torinese (tel. 011 2457369)

, via Niccolò Paganini a Settimo Torinese (tel. 011 2457369) Venaria Viva Estate 2021, Piazza Martiri della Liberta, 1 (tel. 011 407249)

Maxischermi a Venezia per la finale degli Europei

Il nostro tour prosegue a Venezia, dove il Comune ha predisposto l’allestimento di tre maxischermi per vedere la finale degli Europei:

vicino a piazza Ferretto , davanti al museo del Novecento M9

, davanti al museo del Novecento M9 in piazzale Candiani

a Forte Marghera

Maxischermi a Bologna per la finale degli Europei

A seguire l’elenco dei maxischermi allestiti nelle migliori location della città di Bologna in vista della finale di Wembley tra Italia e Inghilterra:

Piazza Maggiore

DumBO , via Casarini, 19 (tel. 051 0493742)

, via Casarini, 19 (tel. 051 0493742) Pontelungo Summer Festival , via Agucchi, 121 (tel. 370 3755410)

, via Agucchi, 121 (tel. 370 3755410) Villa Spada , via di Casaglia, 3 (tel. 051 2194528)

, via di Casaglia, 3 (tel. 051 2194528) Villa Angeletti , via de’ Carracci, 65 (tel. 051 2193111)

, via de’ Carracci, 65 (tel. 051 2193111) Frida nel Parco , Parco della Montagnola (tel. 051 0218143)

, Parco della Montagnola (tel. 051 0218143) Covo Club, viale Zagabria, 1 (tel. 051 505801)

Maxischermi a Napoli per la finale degli Europei

Il comune di Napoli non ha previsto l’allestimento di maxischermi in piazza per la finale di Euro 2021 tra Italia e Inghilterra, non prevedendo il cammino esaltante degli Azzurri. In ogni caso, ci penseranno gli esercenti locali a offrire a tutti i tifosi partenopei la possibilità di seguire la finalissima di domenica. Fanpage riporta che sarà possibile vedere l’Italia nei locali del centro storico e della zona universitaria, così come in tutti i quartieri della città, da Fuorigrotta al Vomero.

Maxischermi a Palermo per la finale degli Europei

Anche Palermo si tinge di azzurro nella serata di domenica. I cittadini palermitani e tutti i turisti in visita al capoluogo siciliano potranno seguire la finale degli Europei sul maxischermo del PalaGiotto, nuovo polo fieristico della città. Ingresso libero.

Ti potrebbe interessare anche: Messi contro Neymar, in palio c’è la Coppa America: ecco dove vedere la finale

Crediti immagine di copertina: @UEFA, account ufficiale Twitter dell’UEFA