Sarà Brasile-Argentina la finale di Coppa America 2021. La Nazionale carioca ha battuto in semifinale il Perù grazie al gol dell’ex milanista Lucas Paquetà, invece l’Albiceleste ha sconfitto la Colombia per 4-3 ai calci di rigore, dopo che i tempi regolamentari si erano chiusi 1-1 per effetto delle reti dell’interista Lautaro Martinez e del colombiano Diaz.

L’ultimo atto è in programma a Rio de Janeiro, nel mitico stadio Maracanã, dove le due Nazionali più forti del Sudamerica si affronteranno per la conquista del prestigioso titolo. Affermazione che Leo Messi cerca a tutti i costi, dopo aver fallito l’appuntamento nelle 4 finali fin qui disputate: 3 di Copa America (2007, 2015 e 2016) e 1 di Coppa del Mondo (2014).

Di seguito tutto quello da sapere su come e dove vedere la finale di Coppa America tra Brasile e Argentina: emittente televisiva, data e ora italiana.

Dove vedere la finale di Coppa America 2021 in TV

La finale Brasile-Argentina di Coppa America 2021 sarà trasmessa in diretta TV su Sky Sport Calcio, canale 202 di Sky. Appuntamento nella notte tra sabato 10 e domenica 11 luglio, quando qui in Italia saranno le 2:00.

La telecronaca del match dovrebbe essere affidata a uno tra Rosario Triolo (telecronista di Argentina-Colombia) e Davide Polizzi (telecronista di Brasile-Perù).

Dove vedere la finale di Coppa America 2021 in streaming

Chi non è abbonato a Sky può vedere la finale di Coppa America in streaming su NOW e Eleven Sports. NOW è la piattaforma streaming collegata a Sky, di cui offre la programmazione televisiva completa. Eleven Sports è un provider internazionale con sede nel Regno Unito, conosciuto in Italia per offrire la visione di tutte le partite del campionato di Serie C.

Crediti immagine di copertina: @CopaAmerica, account Twitter ufficiale della competizione