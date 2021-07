Nelle ultime ore, è stato rilasciato il nuovo trailer di Baby Boss 2-Affari di famiglia. Si tratta di un film d’animazione che farà da seguito al primo episodio della saga. Sarà visibile nelle sale a partire dal 7 ottobre 2021 e vedrà il ritorno dei due amatissimi protagonisti: Ted, nei panni di baby boss, e Tim, suo fratello maggiore, nonché partner in crime.

Il film, diretto da Tom McGrath, verrà distribuito in Italia dalla Universal Pictures. Il trailer mostra una cura particolare per i dettagli: ambientazioni vivaci ed espressioni divertenti fanno da sfondo a una storia che, al momento, ha tutte le carte in regola per attirare l’attenzione di grandi e piccini.

Il primo capitolo fu accolto molto bene dal pubblico. Il regista e gli sceneggiatori, secondo la critica, sono riusciti a introdurre degli elementi di novità che hanno dato al cartone uno spessore degno di nota.

Baby Boss 2: il trailer ufficiale

Baby Boss 2: una famiglia da proteggere

Nel film di Baby Boss 2-Affari di famiglia, gli spettatori troveranno un Tim ormai cresciuto. L’età adulta ha spinto i due inseparabili fratelli in direzione diverse: Tim, adesso, ha una famiglia composta da una moglie e due fantastiche figliolette: Tabhita e Tina. Le avventure dell’infanzia sembrano terminate per sempre, però, sorprendentemente si scoprirà che la secondogenita appartiene alla Baby Corp. Ha una missione da portare a termine e non potrà farlo senza la collaborazione di tutti.

Tabhita, fin da subito, mostrerà un’ammirazione spropositata nei confronti dello zio Ted. Vorrebbe essere come lui e sfrutterà tutta la sua intelligenza per somigliargli. Tim, profondamente affezionato alla figlia, vorrebbe solo che la bambina vivesse un’infanzia normale, tra giochi e compagni di scuola.

In Baby Boss 2 si torna bambini

Il compito di Tina sarà quello di indagare sulla scuola di sua sorella Tabhita. Sarà una missione molto importante, che potrebbe rivelarsi più difficile del previsto. Tim e Ted, nel tentativo di aiutarla, saranno costretti a bere il latte della Baby Corp per tornare bambini.

La colonna portante di Baby Boss 2 sarà la famiglia. Si punterà sui rapporti tra i personaggi del film e sull’incredibile legame tra fratelli. Tra risate e scene esilaranti, i sentimenti prenderanno il sopravvento. Si tratterà di una produzione che farà riflettere su ciò che è davvero importante nella vita di noi.

Per scoprire se l’agente Tina sarà all’altezza dello zio non bisognerà fare altro che attendere il 7 ottobre. Sicuramente, questo cartone rappresenterà l’occasione perfetta per trascorrere qualche ora spensierata in compagnia dei propri figli.

Si ricorda che su Netflix è possibile vedere la serie tv di Baby Boss intitolata Baby Boss-di nuovo in affari e un episodio interattivo che porta il nome di Baby Boss-Caccia al bambino. Mentre su Amazon Prime, si ha la possibilità di acquistare o noleggiare il primo capitolo della saga: Baby Boss.