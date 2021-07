Le puntate di Tempesta d’amore, in onda ogni giorno su Rete 4, alle 19:50, stanno continuando a riscuotere successo. Il recente cambio di orario aveva gettato un ombra sulla soap, ma sembra che le avventure dei protagonisti stiano mantenendo alta l’attenzione del pubblico.

Le anticipazioni degli episodi, che verranno trasmessi dal 12 al 18 luglio, si concentreranno sul ritorno di André e sulla relazione tra Max e Jil. Christoph organizzerà una serata romantica per lui e Selina, mentre Rosalie dovrà prendersi la responsabilità delle bugie raccontate.

Tempesta d’amore, anticipazioni dal 12 al 18 luglio: Max dovrà dire addio a Jil

Nelle prossime puntate di Tempesta d’amore, Max perderà la testa per Jil. Crederà ciecamente nel loro rapporto e inizierà a immaginare un futuro insieme. La donna, però, non mostrerà lo stesso interesse e, improvvisamente, ammetterà di voler dare una nuova possibilità a suo marito. Max, non riuscendo a sopportare il peso di quelle parole, subirà un brusco cambio d’umore. Sarà Amelie a stargli accanto in un momento così difficile.

Stando alle ultime anticipazioni, André farà ritorno al Furstenhof. Non sarà da solo perché verrà accompagnato dalla sua fidanzata Leentje. Robert e Werner non potranno credere ai loro occhi, ma l’entusiasmo provato verrà presto dissolto da una terribile scoperta: André ha perso la memoria e non ricorda nulla del suo passato.

Robert non avrà alcuna intenzione di arrendersi e recupererà delle vecchie foto per aiutare lo chef a ricordare. Durante la sua ricerca, si imbatterà in un video che mostra alcuni istanti della sua adolescenza con Cornelia.

Rosalie ammetterà di aver mentito

Christoph sarà intenzionato a trascorrere qualche ora assieme a Selina. Dopo il suo presunto avvelenamento, riterrà opportuno allontanarsi dalla città per recarsi in montagna. Sarà Maja a occuparsi dell’allestimento della baita, anche se non sarà ancora disposta ad accettare la storia d’amore tra Christoph e la sua madre adottiva.

Rosalie si renderà conto di non poter più continuare a mentire. Terrorizzata dalle possibili conseguenze, rivelerà spontaneamente di essersi finta André per ricevere il denaro destinato alla cucina del Furstenhof. Michael non si accontenterà di questa confessione e spingerà la ragazza a parlare con il diretto interessato. Il cuoco, però, apparirà del tutto indifferente. Che la perdita di memoria abbia fatto sparire anche il suo brutto carattere?

Alfons, intanto, si pentirà di aver permesso a Vanessa di sostituirlo nel concorso di concierge. La ragazza, resasi conto della sua sofferenza, deciderà di tirarsi indietro e di non prendere più parte alla gara.