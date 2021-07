La diciassettesima stagione di Tempesta d’amore ha avuto un inizio esplosivo. Tra amori finiti, regali pericolosi e tranelli ben elaborati, le nuove puntate si coloreranno di sfumature impreviste.

Nella settimana dal 5 all’11 luglio, l’attenzione di tutti i personaggi sarà rivolta verso Selina. La donna, infatti, in seguito a un malore, verrà portata urgentemente in ospedale. Christoph, che nelle puntate tedesche sta lottando per non perdere la sua amata, vorrà andare in fondo alla questione.

I perfidi piani di Ariane, ancora una volta, si riveleranno all’altezza della dark lady, ma un suo ripensamento svelerà la parte più vulnerabile di lei.

Tempesta d’amore, anticipazioni dal 5 all’11 luglio

Selina avrà piena fiducia in Ariane. Continuerà ad utilizzare la cipria regalatale da lei, senza sapere che, nel cosmetico, è stato inserito un potente veleno. A causa dei suoi terribili effetti, durante una passeggiata a cavallo, la donna cadrà a terra e perderà i sensi. Erik sarà l’unico a venire a conoscenza dell’accaduto. Il suo scarso senso dell’etica lo spingerà a pensare prima ai propri interessi e chiamerà Ariane per chiederle consiglio sul da farsi.

Ariane, nonostante il suo desiderio di vendetta, non avrà il coraggio di abbandonare l’amica in quelle condizioni e chiamerà i soccorsi per prestarle aiuto. Per fortuna, i medici interverranno in tempo e riusciranno a salvarle la vita. Anche Maja correrà in ospedale per verificare le condizioni della madre adottiva. Florian le dimostrerà tutto il suo affetto, ma un regalo da parte dell’ex fidanzato di lei sconvolgerà i piani della coppia.

Robert si metterà alla ricerca di un nuovo cuoco

Nelle puntate in onda dal 5 all’11 luglio, Robert non riuscirà più a gestire il notevole lavoro nelle cucine del Fürstenhof. Avrà bisogno di un nuovo cuoco che sostituisca Andrè e che lo aiuti a soddisfare le richieste culinarie dei clienti. Werner, però, si opporrà con tutte le sue forze perché non potrà sopportare che un’altra persona prenda il suo posto. Robert continuerà a insistere, ma poco dopo il ritorno di Andrè e Leentje lo lascerà di stucco.

Intanto, Christoph chiederà aiuto a Michael per scoprire qualcosa in più sul malore di Selina. Il medico gli confesserà i suoi timori e gli dirà che, con l’ausilio di un campione, sarà in grado di identificare la sostanza responsabile. Christoph non perderà tempo e si recherà a casa della fidanzata per prelevare la cipria sospetta.