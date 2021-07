Dustin Poirier vs Conor McGregor 3 è l’evento principale tra quelli in programma nella notte italiana tra sabato 10 e domenica 11 luglio. Sette anni dopo la prima leggendaria sfida vinta da “The Notorius”, a Las Vegas andrà in scena il terzo combattimento tra due dei migliori lottatori delle arti marziali miste. L’ultimo scontro si è tenuto a gennaio, quando Poirier si prese la rivincita sul rivale dopo la sconfitta patita anni prima.

Per McGregor il match di MMA contro il combattente della Louisiana riveste un’importanza capitale: vincendolo, infatti, rientrerebbe nelle posizioni di vertice del ranking UFC, senza contare il prestigio di un successo contro quello che oggi è il numero uno. Una sconfitta, invece, ne affosserebbe forse in maniera irreparabile le ambizioni di tornare in vetta.

Dove vedere Dustin Poirier-Conor McGregor 3

La sfida tra Dustin Poirier e Conor McGregor 3 sarà trasmessa in diretta in esclusiva su DAZN. Appuntamento alle 4 del mattino ora italiana, quando è in programma l’inizio della main card del secondo weekend di luglio.

📰 Segui Tutto.TV su Google News , selezionaci tra i preferiti cliccando la stellina

Ricordiamo che l’incontro tra Poirier e McGregor si terrà per ultimo: prima di loro, infatti, il calendario prevede i seguenti match:

Gilbert Burns vs Stephen Thompson (pesi welter)

Sean O’Malley vs Kris Moutinho (pesi gallo)

Irene Aldana vs Yana Kunitskaya (pesi gallo)

Tai Tuivasa vs Greg Hardy (pesi massimi)

Nel nostro Paese la telecronaca dell’attesissimo match di MMA sarà affidata ad Alex Dandi, telecronista DAZN dal 2018 e fondatore del portale italiano tuttomma.it.

Non ci resta che darvi appuntamento quindi alle 4 del mattino di domenica 11 luglio, con l’inizio della diretta streaming della main card UFC su DAZN. I protagonisti più attesi dovrebbero salire sull’ottagono intorno alle 6 del mattino (ora italiana).

Attiva ora DAZN in offerta speciale fino al 28 luglio per 14 mesi a 19,99€ al mese, invece di 29,99€ al mese