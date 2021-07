Helbiz è la società americana leader nel settore della micro-mobilità, non so se avete presente i monopattini elettrici per intenderci, che in Italia sta spopolando, da nord a sud, proprio grazie a questo servizio che è stato messo a disposizione nelle città del nostro paese. Forte di questo grande successo, la società in questione ha presentato questa mattina alla stampa Helbiz Live sul quale verrà trasmesso il campionato di Serie B per le prossime tre stagioni.

L’obiettivo di Helbiz è quello di coinvolgere sempre di più il cliente, fornendogli una applicazione da cui avere accesso ad una serie di servizi e di contenuti sempre più ampi, spaziando dalla micro-mobilità alla fruizione di contenuti online fino ad arrivare al food delivery. Dunque, il cliente è sempre al centro della filosofia aziendale che spinge all’innovazione continua e al miglioramento dei servizi offerti, per garantire agli utenti una quotidianità migliore e numerose opzioni per godersi il tempo libero.

Dopo questa breve e doverosa infarinatura non ci resta che capire meglio come funziona Helbiz Live e come fare a vedere le partite a partire dalla prossima stagione di Serie B.

Come funziona e come vedere il campionato di Serie B su Helbiz Live

Alla presentazione di lancio c’era, ovviamente, anche il Presidente della Lega di Serie B, Mauro Balata, e la conduttrice di Helbiz Live Carolina Stramare, Miss Italia nel 2019. Sulla piattaforma, dunque, verrà trasmesso l’intero Campionato cadetto: tra regular season, playout e playoff saranno fino a 390 le partite a stagione che gli abbonati potranno vedere.

Il servizio, inoltre, sarà fruibile da smartphone, tablet, pc e smart tv, e utilizza tecnologie cutting edge con infrastrutture consolidate al fine di garantire standard qualitativi più alti.

Per la prima volta è stato introdotto un sistema del tutto nuovo nel panorama della fruizione dei contenuti online. Helbiz Live, infatti, ha lanciato sul mercato un’offerta innovativa che lega il mondo del calcio e dell’intrattenimento a 360 gradi a quello della micro-mobilità grazie alla formula di Abbonamento + Cashback per la mobilità.

Abbonarsi per vedere i contenti del servizio e per utilizzare il servizio di spostamento è semplice: a fronte di un costo mensile di 5,99€ al mese per la visione completa del Campionato di Serie B, 4€ ritorneranno al cliente come credito da utilizzare per la micro-mobilità. Lo stesso meccanismo è valido per l’abbonamento all’intera stagione di Helbiz Live e della serie cadetta. Con un abbonamento di 49,99€ all’anno, ad esempio, è previsto un Cashback di 30€ in credito Helbiz micro-mobilità.

Inoltre, per i clienti che già posseggono o sottoscriveranno un abbonamento mensile Helbiz Unlimited, che prevede l’utilizzo illimitato dei mezzi Helbiz al costo di 39,99 €, la fruizione di Helbiz Live è inclusa nell’abbonamento senza alcun costo aggiuntivo. Una proposta unica nel panorama italiano e non solo.