Mediaset sta continuando a puntare sulle soap turche. Dopo il calo di ascolti di Mr. Wrong, ha deciso di acquistare un nuovo sceneggiato dal titolo di Brave and Beautiful. La serie andrà in onda a partire dal 5 luglio e sarà una presenza costante nell’estate degli spettatori di Canale 5.

Gli episodi saranno 32, ma vista la loro notevole durata, verranno suddivisi in tre parti prima di essere trasmessi. L’ideatore è Ece Yorenc, mentre per la direzione è stato scelto Ali Bilgin.

Brave and Beautiful: Cesur non dimenticherà il suo desiderio di vendetta

I personaggi principali saranno Cesur Alemdaroglu e Suhan Korludag. Già dalla prima puntata, sarà possibile notare la forte attrazione tra i due. Cesur, però, non avrà alcuna intenzione di lasciarsi distrarre dall’amore perché il suo unico obiettivo sarà quello di vendicare la morte del padre. Per farlo, giocherà con i sentimenti di Suhan, senza rendersi conto che la ragazza non sarà l’unica a innamorarsi.

📰 Segui Tutto.TV su Google News , selezionaci tra i preferiti cliccando la stellina

Il pubblico, probabilmente, non potrà fare a meno di stare dalla parte di Korhan, il fratello della bella Suhan. Il ragazzo sarà costretto a sopportare le prepotenze del padre. Quest’ultimo non lo riterrà all’altezza di portare avanti il nome della famiglia a causa dell’assenza di figli. La moglie Cahide, pur di allentare la pressione, deciderà di fingere una gravidanza. Come farà a mentire per 9 mesi?

La vita di Suhan verrà sconvolta dall’arrivo di Cesur

Tahsin dimostrerà un amore spropositato per sua figlia Suhan. Ella verrà tenuta in grande considerazione e, grazie al suo fidanzamento con Bulent, diventerà la nuova speranza della famiglia. Suhan, sin dal primo episodio, apparirà forte e indipendente, ma l’incontro con Cesur la sconvolgerà. Non riuscirà a distogliere l’attenzione da lui e, nonostante il suo cuore appartenga a un altro uomo, verrà pervasa da una stranissima sensazione. L’antipatia iniziale si trasformerà in qualcosa di totalmente diverso.

Bulent, al contrario, sarà così furioso con Cesur da appiccare un incendio nella sua proprietà. La sua rabbia sarà dovuta al rifiuto di Suhan di convolare a nozze con lui. L’azione commessa porterà a delle gravi conseguenze che attireranno anche l’attenzione della polizia.

Tradimenti, intrighi, amori nascosti e desiderio di vendetta saranno gli elementi principali di Brave and Beautiful. I presupposti per una soap intrigante e appassionante ci sono tutti!