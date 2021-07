Sono passati ormai otto anni dall’ultima apparizione televisiva nel nostro paese da parte della ex velina di Striscia la Notizia. A parte l’ospitata a Verissimo lo scorso autunno, dove era in collegamento dalla sua casa negli States nella quale vive e si è trasferita nel 2013, è esattamente dall’edizione di Zelig 1 che ha condotto, insieme a Katia Follesa e Davide Paniate, nell’anno sopracitato che non la vediamo nei confini italiani.

L’esilio volontario della modella sarda, però, sembra essere finito. Elisabetta Canalis ritorna in Italia per condurre uno show che già da diverso tempo è ben avviato sulle reti nostrane. Un ritorno inaspettato, ma comunque atteso dai fan della della 42enne sassarese, perché negli USA ha trovato l’amore con l’attuale marito Brian Perri e con cui ha avuto una figlia, Skyler Eva, che ora ha sei anni.

Ma quale programma condurrà la showgirl in questione? Leggiamo insieme su quale rete e in quale trasmissione la vedremo protagonista nel prossimo autunno televisivo.

Elisabetta Canalis condurrà Vite da Copertina

Come apprendiamo da ‘Fq Magazine’, nello specifico, Elisabetta Canalis condurrà Vite da Copertina che viene trasmesso su TV8. Le novità, però, non sono finite qua! L’ex velina, infatti, pare sia già sbarcata in Italia perché le registrazioni dello show sono già iniziate e, precisamente, sembra che siano partite nella giornata di Giovedì 1 luglio 2021 in uno studio dal look totalmente rinnovato nella sede di Sky in Rogoredo a Milano.

Vite da Copertina, per chi non lo sapesse, è nato per raccontare la vita delle star dello showbiz mondiale e questo potrebbe essere proprio uno show nel quale la ex di Bobo Vieri può trovarsi a proprio agio. Un ottimo modo, insomma, per mettersi in gioco dopo quasi 10 anni di stop ed esilio volontario.

Le prime tre edizioni dello show che vedrà alla guida la Canalis sono state trasmesse con la formula della voce narrante e quindi senza alcun conduttore. Dalla quarta stagione, invece, c’è stato uno stravolgimento ed è entrata come presentatrice Alda D’Eusanio. Dopo di lei si sono susseguiti ben 3 volti noti del mondo dello spettacolo: un anno la coppia formata da Giovanni Ciacci ed Elenoire Casalegno, mentre quello dopo è stato il turno di Rosanna Cancellieri.

Come si comporterà Elisabetta Canalis in questa nuova avventura? Non ci resta che aspettare la fine dell’estate per scoprirlo. I nuovi episodi, infatti, dovrebbero andare in onda tra fine agosto e i primi di settembre.