Eccoci qua, caro lettore, anche con questo programma, Verissimo le storie, siamo giunti all’appuntamento finale. La raccolta delle vicende che i personaggi del mondo dello spettacolo hanno raccontato nel talk show di Silvia Toffanin, la quale potrebbe sbarcare la domenica pomeriggio il prossimo autunno, durante quest’ultima edizione chiude i battenti prima di tornare con nuovi episodi a settembre.

Il salotto del sabato pomeriggio di Canale 5 ha avuto un ottimo successo nella stagione televisiva 2020/2021, che si è confermato anche durante questi speciali, e per questo motivo i vertici della rete ammiraglia Mediaset hanno deciso di mandare in onda questa costola del programma per cinque puntate.

Un’ottima trovata che ha dato la possibilità al pubblico del piccolo schermo di rivivere le storie più emozionanti e avvincenti che magari non hanno potuto vedere nel corso dell’edizione scorsa o, semplicemente, che vogliono rivedere perché particolari e inedite. Di seguito, dunque, ecco quali sono gli ospiti che rivedremo nella quinta puntata di sabato 26 giugno 2021 di Verissimo le storie, che anche per quest’ultima puntata verrà mandata in onda a partire dalle ore 16 e sempre sulla rete del ‘Biscione’.

Verissimo le storie, tutti gli ospiti che rivedremo nella puntata del 26 giugno

Nella quinta e ultima puntata di Verissimo le storie gli ospiti presenti in studio, o in collegamento, saranno molteplici: Alvaro Soler si siederà di fronte a Silvia Toffanin per raccontarsi ai microfoni e davanti alle telecamere del talk show. Il cantautore spagnolo svelerà alcuni dettagli inediti della propria vita privata e artistica e, probabilmente, presenterà il suo nuovo singolo estivo, “Magia”, pronto a farci ballare sulle spiagge di tutta Italia.

Rimanendo in tema musica, inoltre, si potrà rivedere l’intervista alla showgirl romana Lorella Cuccarini che quest’anno, come saprete, è stata impegnata come coach nell’edizione di Amici di Maria De Filippi. Cambiando pagina, invece, i telespettatori avranno la possibilità di risentire alcuni dettagli inediti della storia di Lapo Elkann, il quale si è raccontato a cuore aperto di fronte alla moglie di Pier Silvio Berlusconi.

IN AGGIORNAMENTO…