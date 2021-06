In questo periodo c’è grosso fermento in Mediaset per quanto riguarda la riorganizzazione dei palinsesti di Canale 5. A generare molto sgomento sono delle novità che riguardano la domenica pomeriggio. Barbara D’Urso, infatti, pare sia stata privata di molte delle sue trasmissioni, tra cui anche Domenica Live. Tale programma potrebbe essere sostituito e caratterizzato da un cambio di conduzione. La persona che potrebbe ricoprire questo incarico è Silvia Toffanin.

Importante precisare che, almeno per il momento, non vi è una certezza ufficiale per quanto riguarda questa notizia. Tuttavia, ci sono ottime possibilità che la signora Berlusconi vada ad occupare tale fascia tv. Scopriamo nel dettaglio quale programma potrebbe condurre.

Le novità della domenica pomeriggio per Silvia Toffanin

Stando a quanto emerso da voci interne a Mediaset, pare proprio che la domenica pomeriggio si prepara ad accogliere Silvia Toffanin. La moglie di Pier Silvio Berlusconi potrebbe essere, infatti, la nuova conduttrice di un programma in onda al posto di Domenica Live. Nello specifico, pare si stia pensando di dare luogo ad un programma sullo stile de La Domenica del villaggio, caratterizzato da tanto intrattenimento, momenti di svago e divertenti.

Silvia sembra essere il personaggio più adatto per ricoprire tale ruolo. Ad ogni modo, per il momento sono trapelate ancora poche informazioni in merito. Nel caso in cui tale ipotesi si concretizzasse, dunque, la Toffanin si preparerebbe a lasciare lo spazio del sabato pomeriggio con Verissimo per approdare al giorno successivo con un format tutto nuovo. La seconda ipotesi, invece, è che la protagonista potrebbe occupare entrambi i giorni della settimana.

Barbara D’Urso declassata

Voci interne all’azienda, inoltre, hanno rivelato che Silvia Toffanin non dovrebbe occupare l’intero pomeriggio di Canale 5, ma solo la seconda parte. Pertanto, resta anche da capire da chi verrà occupata la prima. La cosa che sembra essere piuttosto certa è che Barbara D’Urso dovrebbe abbandonare, almeno per la prossima stagione televisiva, la conduzione della domenica, sia per quanto riguarda il pomeriggio sia per quanto concerne la sera.

Per ora, però, la donna non si è ancora sbilanciata. In occasione dei saluti fatte alle ultime puntate dei suoi programmi, la donna disse che sarebbe tornata sicuramente nella prossima stagione, tuttavia, annunciò la presenza di novità per quanto riguarda i programmi. Non ci resta che attendere, dunque, per capire quali saranno le novità in merito.