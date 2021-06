Gli amici delle vacanze è il film tanto atteso che vede tra i protagonisti John Cena e che debutterà su Star Original, all’interno di Disney+, a livello internazionale. Negli Stati Uniti, inoltre, sarà presente anche sulle piattaforme affini di Direct-to-Consumer Disney come Hulu Original e in America Latina, invece, sarà all’interno del servizio Star+ che verrà lanciato il 31 agosto 2021.

Gli amici delle vacanze è il primo film 20th Century Studios a debuttare in contemporanea mondiale sulle piattaforme sopracitate, ad esclusione di quella messa a disposizione in Sud America, dove sarà reso disponibile con un leggero ritardo. Diretto da Clay Tarver, la pellicola in questione è stata scritta a più mani e nello specifico parliamo di artisti del calibro di Tom Mullen & Tim Mullen, Clay Tarver e Jonathan Goldstein & John Francis Daley. I produttori, invece, sono Todd Garner e Timothy M. Bourne, mentre Steve Pink e Sean Robins sono gli executive producers.

Gli amici delle vacanze su Disney Plus: data di uscita, cast e trama

La data di uscita de Gli amici delle vacanze è il 27 agosto 2021 e quel giorno sarà univoco in Italia e nei mercati internazionali selezionati. Come scritto in precedenza, invece, solo in America Latina dovrebbe essere disponibile nel catalogo multimediale della piattaforma di streaming a partire dal 31 agosto e dunque con qualche giorno di ritardo rispetto agli altri paesi del mondo.

Il cast del film

Il cast del film in questione è senza ombra di dubbio formato da un team eccezionale che saprà far appassionare gli abbonati di Disney+ alle avventure che accadranno e chissà che, magari, non invogli anche chi non ha tale servizio a diventarne membro. Oltre al noto John Cena ci saranno: Lil Rel Howery, Yvonne Orji, Meredith Hagner, Robert Wisdom, Andrew Bachelor e Lynn Whitfield.

Trama de Gli amici delle vacanze

Curiosi di sapere di cosa parla il tanto atteso film? Bene, ecco la trama di questa commedia irriverente: i morigerati Marcus ed Emily (Lil Rel Howery, Yvonne Orji) fanno amicizia in un resort in Messico con Ron e Kyla (John Cena, Meredith Hagner), festaioli e sempre alla ricerca di nuove emozioni.

Lasciandosi trasportare dal momento, la coppia solitamente rigorosa vive una settimana di divertimento disinibito e sregolatezza con i loro nuovi “amici delle vacanze”. Mesi dopo la loro vacanza fuori dagli schemi, Marcus ed Emily rimangono sconvolti quando Ron e Kyla si presentano senza invito al loro matrimonio, creando il caos e dimostrando che ciò che accade in vacanza, non necessariamente rimane in vacanza.