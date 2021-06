Love is in the air è la nuova soap opera in onda su Canale 5 tutti i pomeriggi insieme con Mr Wrong. Essa narra le vicende di una coppia di innamorati Serkan e Eda, i quali si trovano a vivere la loro relazione tra alti, bassi e colpi di scena. La serie è di origini turche ed è stata prodotta da MF Yapim.

Attualmente sono state registrate due stagioni, per un massimo di 50 puntate. In Italia la soap opera sta riscuotendo un enorme successo, pertanto, in molti si sono chiesti se ci sarà anche una terza stagione oppure no. La risposta, purtroppo, è negativa. Scopriamo per quale motivo.

Le prime due stagioni di Love is in the air

La serie turca Love is in the air sta appassionando il pubblico di Canale 5. Le avventure di Serkan ed Eda stanno coinvolgendo tutti specie per i numerosi avvenimenti inattesi che si stanno verificando. Le registrazioni della soap opera sono cominciate nel maggio del 2020 ed hanno realizzato la produzione di 50 episodi suddivisi in due stagioni. La prima è formata da 39 puntate, mentre la seconda da 11.

Inizialmente, le puntate complessive sarebbero dovute essere due in più, tuttavia, l’autore turco ha deciso di accorciare. Per quanto riguarda la durata di ogni episodio, invece, c’è una bella differenza tra quanto va in onda in Turchia e in Italia. Nel primo pauese, infatti, le puntate durano circa 2 ore. Qui, invece, si è pensato di effettuare dei tagli mandando in onda solo 45 minuti circa di messa in onda. Tutto ciò, probabilmente, anche per ragioni di palinsesto.

Perché non ci sarà la terza stagione

Ad ogni modo, malgrado il grande successo di Love is in the air, pare proprio che non ci sarà una terza stagione. Il motivo risiede essenzialmente nel fatto che, soprattutto la seconda, pare abbia generato una riduzione in termini di ascolti per quanto riguarda la popolazione turca. Questo, dunque, ha spinto il produttore a ridimensionare la situazione. Tuttavia, anche se la serie finirà prima, la produzione ci ha tenuto ad assicurare che il finale sarà ricco di colpi di scena.

Tra la prima e la seconda stagione ci sarà un balzo temporale di 5 anni. In tale periodo saranno moltissime le cose accadute. Il trailer della seconda stagione, infatti, comincia con una bambina che si trova dinanzi Eda e Serkan e dice: “Mamma, quest’uomo è mio padre?” Insomma, a quanto pare ci sono tutti i presupposti per aspettarci un finale davvero da urlo.