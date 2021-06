Manca sempre meno all’inizio della seconda stagione di Celebrity Hunted, il reality show realizzato come se fosse una sorta di serie tv, che verrà trasmesso su Amazon Prime Video a partire da venerdì 18 giugno 2021. I vip che prenderanno parte a questa nuova edizione e che concorreranno per la vittoria finale, che consiste in un montepremi di 100.000 euro che sarà devoluto in beneficenza, saranno sette e tra questi spicca il nome di Stefano Accorsi.

I personaggi dello spettacolo che hanno deciso di entrare a far parte del cast, nello specifico, dovranno nascondersi per 14 giorni in tutta Italia senza farsi scoprire, riconoscere e catturare da alcuni agenti segreti che daranno loro la caccia. L’attore bolognese, proprio sulle regole del format e in merito alla sua partecipazione, ha rilasciato una intervista su Tv Sorrisi e Canzoni dove racconta perché ha deciso di partecipare Celebrity Hunted 2.

Stefano Accorsi parla della seconda stagione di Celebrity Hunted:

Il 50enne, nell’intervista che ha rilasciato al settimanale sopracitato, ha raccontato che ha deciso di partecipare a questo reality show perché lo ha trovato innovativo e consente ai concorrenti di esprimersi in un modo che altri contesti non lo permettono. Oltretutto, ci ha tenuto a ricordare che è diventato famoso grazie alla pubblicità di un gelato, ve la ricordate? “Two gust is meglio che one“, e che proprio per questo ama confrontarsi con modi differenti di comunicare.

📰 Segui Tutto.TV su Google News , selezionaci tra i preferiti cliccando la stellina

In merito al format e alle regole del gioco, infine, ha rivelato che sono stati 14 giorni davvero faticosi perché scappare dagli inseguitori che corrono come delle schegge, nonostante lui sia allenato, non è stato affatto semplice. Spesso, infatti, è riuscito a non farsi scoprire per il rotto della cuffia e diverse volte si è trovato a doversi nascondere in posti impensabili. Uno su tutti, secondo quanto ha rivelato Accorsi, parrebbe essere stata una sorta di stalla-magazzino, dove ha passato una notte surreale, con pelli di pecora appesi e poco altro.

Ha concluso l’intervista dicendo che si è comunque divertito molto e che partecipare a Celebrity Hunted 2 gli ha permesso di passare del tempo con amici che non vedeva da tanto. Tra i partecipanti, oltre all’attore in questione ci sono: Diletta Leotta, Vanessa Incontrada, Achille Lauro e Boss Doms, Elodie e Miss Keta.

Non perderti le avventure dei 7 vip nella seconda stagione di Celebrity Hunted: abbonati ora su Amazon Prime Video e dagli la caccia!