Ebbene si, Celebrity Hunted, la serie originale Amazon Prime Video, torna con la tanto attesa stagione 2 e ovviamente con nuovi personaggi. La precedente edizione ci ha regalato momenti di vera suspense, soprattutto con la coppia Luis e Fedez, ma anche il capitano Totti ha dato, se ricordate, inizialmente filo da torcere ai cacciatori. Sarà così anche per la seconda stagione? Noi lo speriamo.

Nel caso non aveste visto la prima stagione, vi ricordiamo le regole del gioco: ci sono 7 celebrità (i ricercati) che partecipano da soli o in coppia e dovranno scappare per un massimo di 14 giorni in tutta Italia. Ad inseguirli esperti “cacciatori”, professionisti del settore investigativo, organizzati in 5 squadre. A partire dal dodicesimo giorno, se non ancora catturati, i ricercati riceveranno le coordinate del punto di estrazione, chi riuscirà a raggiungerlo senza farsi catturare sarà il vincitore del gioco; il montepremi di 100.000 euro sarà devoluto in beneficenza.

In dotazione i ricercati avranno un cellulare di vecchia generazione ed una carta di debito con limite giornaliero di 70 €.

Le celebrità di Celebrity Hunted stagione 2

I personaggi di questa nuova edizione sono: Vanessa Incontrada, Achille Lauro, Boss Doms, Stefano Accorsi, Diletta Leotta, Elodie e Miss Keta.

Il trailer ufficiale di Celebrity Hunted 2

Di seguito il trailer ufficiale preso dal canale YouTube di Prime Video, dove già si capisce che anche questa seconda stagione di Celebrity Hunted ci farà divertire.

Dove vedere Celebrity Hunted – Caccia a all’uomo – stagione 2

La seconda stagione sarà disponibile dal 18 giugno 2021 su Amazon Prime Video. La visione è quindi possibile solo per gli utenti che possiedono un abbonamento Prime.

Nel caso non lo aveste, vi ricordiamo che c’è la possibilità di sfruttare un periodo di prova di 30 giorni, quindi oltre a vedere Celebrity Hunted 2 in streaming sulla Smart TV o sullo smartphone/tablet potrete approfittare delle offerte dell’Amazon Prime Day che si svolgerà a breve! Se siete interessati, qui trovate la pagina per iscriversi al servizio Prime.

Fateci sapere nei commenti se queste celebrità vi piacciono e chi secondo voi vincerà questa edizione.