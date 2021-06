L’Italia dello sport ha un sogno, e stavolta gli Europei 2021 di calcio non c’entrano. In questo fine settimana Marvin Vettori, alias The Italian Dream, proverà a diventare il primo campione del mondo italiano dei pesi medi UFC. Di seguito tutte le informazioni su dove vedere Marvin Vettori-Adesanya, match che si disputerà a Glendale, in Arizona.

Dove vedere Marvin Vettori-Adesanya

Il match valido per il titolo UFC pesi medi tra Marvin Vettori e Israel Adesanya sarà trasmesso in esclusiva in TV e streaming da DAZN. Diretta a partire dalle 4:00 (ora italiana) nella notte tra sabato 12 e domenica 13 giugno.

Abbonati oggi a DAZN a 9,99 euro e guarda in diretta live quello che potrebbe trasformarsi in uno storico evento per tutto lo sport italiano

Il pugile di Mezzocorona vanta un record di 16 vittorie, 4 sconfitte e 1 pareggio, ed è reduce da una striscia positiva di 5 successi. Dall’altra parte c’è il campione in carica della categoria, che ha stabilito fin qui un record di 20 vittorie e 1 ko su 21 incontri disputati. È stato lo stesso Vettori a lanciare il guanto di sfida al pugile nigeriano naturalizzato neozelandese, dopo la convincente vittoria ottenuta contro l’americano Kevin Holland.

📰 Segui Tutto.TV su Google News , selezionaci tra i preferiti cliccando la stellina

D’altronde non è nemmeno la prima volta che i due si incontrano sul ring. Il primo match risale infatti al 2018, quando Adesanya ottenne il successo in una sfida però molto discussa, con il verdetto finale incerto fino all’ultimo. Il fighter trentino si augura che stavolta l’esito della gara possa essere diverso, coronando così il sogno di diventare il primo campione del mondo italiano.

Ce la farà? In attesa di scoprirlo, ecco alcuni stralci dell’intervista che Vettori ha rilasciato ai microfoni di DAZN alla vigilia dell’attesissimo incontro in programma quando qui in Italia sarà l’alba di domenica:

“Non sono qui per il premio di consolazione. Sono qui per essere il primo campione italiano della UFC. Sono arrivato fino a qua perché voglio vincere il titolo e passare alla storia. Sarò spietato. È il mio modo di vincere”. Il combattente originario di Mezzocorona si dimostra quindi molto sicuro di sé e della sua forza: “Ho dominato tutti i miei ultimi match perché sono il migliore al mondo. Quello che pensa Adesanya non mi interessa. L’ho studiato e sono pronto all’arsenale di skill che porta in gabbia”.

Con DAZN segui Vettori vs Adesanya IN STREAMIN, LIVE E ON DEMAND