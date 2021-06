Il pranzo è Servito è pronto a fare il suo ritorno sul piccolo schermo a distanza di più di 25 anni dall’ultima puntata mandata in onda, per altro sulle reti Mediaset. Il programma, infatti, farà il suo ritorno su Rai Uno, per la prima volta, a partire da lunedì 28 giugno 2021 alle ore 14, e al timone della conduzione ci sarà come già annunciato Flavio Insinna.

I casting per partecipare alla trasmissione hanno già preso il via e tra qualche giorno si inizieranno a registrare le puntate che poi verranno mandate in onda sul primo canale della tv di Stato per tutta l’estate. Dopo questa breve infarinatura è giunto il momento di scoprire quali saranno i giochi, il regolamento e qualche anticipazione di questo reboot del programma lanciato da Corrado quasi 40 anni fa.

Anticipazioni e regolamento de Il Pranzo è Servito con Flavio Insinna

Secondo quanto abbiamo appreso, parrebbe che il format de Il Pranzo è Servito 2021 non sia troppo distante da quello originale e che per anni ha tenuto compagni al pubblico del piccolo schermo. Se pensiamo alla lunghezza del programma, infatti, non ci sarà alcuna modifica rispetto al 1982. Anche ogni puntata di questa nuova edizione durerà 40 minuti.

Inoltre, ci saranno sempre due concorrenti in gara e sarà presente l’elemento tipico della scenografia e che rappresenta di fatto il nucleo principale del gioco, ovvero la famosa Ruota che determinerà quale piatto verrà servito ai concorrenti, la quale conterà 12 immagini (ciascuna pietanza sarà ripetuta due volte), un jolly, che garantirà a chi è in gara di scegliere la portata che più preferisce, e la “dieta” che lascerà il partecipante senza pasto.

Il gioco sarà diviso in tre parti

La prima parte de Il Pranzo è Servito è composta da 5/7 domande che possono includere giochi di parole o vari indovinelli. Nella seconda, invece, i concorrenti si sfideranno in una prova pratica. Nella terza manche del programma, invece, a ciascun partecipante verranno poste delle domande di cultura generale.

Superate queste sfide si arriverà al finale de Il Pranzo è Servito: i concorrenti dovranno formare un menu di cinque portate composto da primo, secondo, formaggio, dolce e frutta e ognuno dei piatti avrà un proprio valore in gettoni d’oro. Chi riuscirà per primo a conquistare tutte le cinque diverse portate si porterà a casa quindi il montepremi, più un Jackpot accumulabile che partirà da un valore inziale di 1.000 € e aumenterà di 500 € per ogni puntata in cui il pasto completo non verrà raggiunto.