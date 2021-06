Il Codice del Boss è il nuovo programma che andrà in onda a partire da questa sera in tv su DMAX, Canale 52 del Digitale Terrestre, in prime time alle ore 21:25 circa e che vedrà al timone della conduzione Daniele Bossari.

La produzione originale MKR Productions per Discovery Italia è nata da un’idea di Dario Magini con l’ausilio in regia di Marco KK Rossi. Questo misterioso docu-reality sarà visibile anche su Sky al canale 170, al numero 28 del Tivùsat e in anteprima streaming su Discovery Plus. Leggiamo insieme qualche anticipazione su quello che vedremo e cosa succederà durante l’appuntamento settimanale con questa nuova trasmissione.

Il codice del Boss: anticipazioni puntata di stasera 8 giugno su DMAX

Il 46enne milanese ci ha abituato ad essere protagonista nella conduzione di programmi che hanno un elevato tasso di suspense e quel velo di mistero che riesce ad incuriosire e a appassionare il telespettatore da casa. Dopo la precedente esperienza su DMAX con Il Boss del Paranormal, Daniele Bossari tornerà proprio stasera con questo nuovo show.

Il codice del Boss, infatti, sarà in prima tv assoluta sul canale di casa Discovery e racconterà al pubblico del piccolo schermo di fatti, personaggi e luoghi celebri del nostro “bel paese”, l’Italia, con particolare riguardo e attenzione su alcune vicende storiche e altri accadimenti meno noti, ma forse ancor più intriganti, che sono successi proprio in quelle stesse destinazioni molti anni fa. Ecco di seguito alcuni argomenti e misteri che verranno trattati nei vari appuntamenti.

Quali segreti nasconde la costruzione del Pantheon di Roma? Perché la torre di Pisa pende? Il famoso incendio di Roma del 64 D.C. è stato davvero opera di Nerone? Ancora, i segreti della nascita di Venezia o dell’Atlantide italiana, Baia, meraviglia sommersa al largo delle coste campane; i retroscena non svelati della fine di Ercolano, la vera storia della costruzione del Vallo di Adriano, i misteri della grotta di Hierapolis, considerata dagli antichi la porta dell’inferno

Bossari non sarà solo alla conduzione: ad affiancarlo, infatti, ci sarà Giano Del Bufalo, esperto di leggende e collezionista di oggetti misteriosi provenienti da ogni epoca.

L’appuntamento, dunque, è previsto ogni martedì per 8 puntate, dalla durata di 60 minuti ciascuna, in prima serata su DMAX al Canale 52 del Digitale Terrestre. Il nuovo docu-reality, quindi, terrà compagnia ai telespettatori per circa due mesi.