Domani, martedì 8 giugno andrà in onda l’ultima puntata di Game of Games, il nuovo format condotto da Simona Ventura. La presentatrice si è cimentata in questa nuova esperienza, dopo un bel po’ di tempo di assenza dal piccolo schermo.

Purtroppo, però, i risultati ottenuti dal programma non sono stati estremamente soddisfacenti, pertanto, pare non ci siano i presupposti per poter continuare. Scopriamo, dunque, nel dettaglio che cosa è successo e cosa ci sarebbe nel futuro di Simona Ventura.

I pochi ascolti di Game of Games

Quest’anno, Simona Ventura si è cimentata in un nuovo programma televisivo chiamato Game of Games. Si è trattato di un game show, andato in onda su Rai 2, in prima serata, in cui alcuni concorrenti famosi si sono cimentati in divertenti e complesse prove. La trasmissione in questione è andata in onda, nella prima metà di aprile con due appuntamenti. In tale occasione, il programma era fissato per il mercoledì.

Questa collocazione non si è rivelata particolarmente proficua in termini di ascolti. A tal proposito, si è deciso di sospendere la programmazione per qualche settimana e mandare in onda i restanti tre appuntamenti tra fine maggio e inizio giugno. Anche il giorno di messa in onda è cambiato, sta di fatto che è stato spostato il tutto al martedì. L’ultima puntata della trasmissione, quindi, andrà in onda domani, martedì 8 giugno.

Il futuro professionale di Simona Ventura

Come già anticipato, però, gli ascolti di Game of Games non sono mai stati troppo alti. Questo, dunque, sta facendo sorgere il sospetto che l’azienda decida di non dare luogo ad una nuova edizione della trasmissione condotta da Simona Ventura. Al momento, dunque, non è chiaro cosa ci sia nel futuro della conduttrice. La protagonista resterà su Rai 2 e condurrà un nuovo programma? Questo non si sa ancora.

Inoltre, voci di corridoio rivelano anche che la Ventura potrebbe essere in lizza per la conduzione della nuova edizione del Festival di Sanremo 2022. Considerando che quest’anno la donna non si è potuta presentare sul palco dell’Ariston a causa del covid, è probabile che recuperi l’anno prossimo. Intanto, carriera a parte, Simona si sta godendo la sua storia sentimentale con Giovanni Terzi.