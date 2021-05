Up & Down – Un film normale è un film di Paolo Ruffini e Francesco Pacini che verrà trasmesso stasera in tv alle ore 22:15 su Rai 5 per il ciclo Nuovo Cinema Italia. Dopo essere stato presentato alla XVI edizione di “Alice nella città” (2018), sezione autonoma e parallela della Festa del Cinema di Roma, con un evento speciale, la pellicola dell’ex VJ di MTV è pronta a sbarcare in prima serata sul piccolo schermo.

Il comico livornese sono anni che ormai si cimenta nel sociale e, in particolar modo, cerca di rendere la vita più “normale” e sorridente ai ragazzi affetti dalla sindrome di Down. Già lo scorso Natale, il 42enne aveva tenuto compagnia al pubblico della tv con lo show Un Natale normale e ora è pronto a farlo con una pellicola unica nel suo genere. Leggiamo insieme la trama, i protagonisti e di cosa parla questo film.

La trama e i protagonisti del film Up & Down di Paolo Ruffini

I protagonisti del film Up & Down diretto da Paolo Ruffini sono cinque ragazzi attori (Federico, Andrea, Erika, Giacomo, Simone e David) con sindrome di Down e uno autistico, accompagnati in un viaggio lungo un anno intero dall’amico comico ed ex presentatore de La pupa e il secchione.

La trama, nello specifico, racconta di un sogno che si trasforma in un’avventura, la storia di una compagnia teatrale che vuole compiere un’impresa “normale”: realizzare un grande spettacolo scorretto, esilarante e irriverente da poter portare sia in giro per i teatri di tutta Italia che renderlo un film da poter trasmettere sul piccolo schermo.

Tra gli interpreti, oltre al perno Paolo Ruffini e ai 5 ragazzi sopracitati, ci sono anche Erika Bonura, Simone Cavaleri, Lamberto Giannini, Pino Insegno, Andrea Lo Schiavo, Federico Parlanti, David Raspi e Giacomo Scarno.

L’appuntamento, dunque, è per questa sera, lunedì 17 maggio 2021, alle ore 22:15, quasi in prima serata, su Rai 5.