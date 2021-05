DAZN trasmetterà la Liga spagnola per altre tre stagioni, fino al 2024. L’annuncio è arrivato questa mattina tramite un comunicato ufficiale di DAZN Italia, che conferma così l’impegno della piattaforma streaming con il calcio spagnolo. Un matrimonio cominciato nel 2018, quando il gruppo Perform si affacciava per la prima volta nel nostro Paese proponendo tutta la Serie B e tre partite di Serie A in esclusiva alla settimana. Se vogliamo è anche una risposta immediata all’acquisizione da parte di Sky dei diritti di visione della Ligue 1 e della Serie B a partire dalla prossima stagione (2021/2022) e fino al 2024.

Lo spettacolo della Liga su DAZN

Real Madrid, Barcellona e Atletico sono pronte a darsi battaglia per la conquista della Liga di quest’anno e non solo, con la sfida destinata a protrarsi anche nei prossimi anni. Le sentenze di Benzema, il genio di Messi, la garra di Diego Simeone: sono solo alcuni degli ingredienti che la Liga ha da offrire ai suoi tifosi, sparsi un po’ per tutto il globo e con una folta rappresentanza anche nel nostro Paese.

Real, Barca e Atletico sono inoltre le stesse squadre che si stanno giocando il titolo in quella che è una delle stagioni più appassionanti che la Spagna calcistica ricordi. Quando mancano quattro partite al termine, la capolista Atletico ha due punti di vantaggio su blaugrana e Blancos. C’è grande attesa soprattutto per questo weekend, quando il Barca ospiterà i Colchoneros e il Real se la vedrà contro il Siviglia, due partite destinate a decidere le sorti di un intero campionato.

