Tornano le anticipazioni settimanali di Beautiful, relative a ciò che vedremo in onda su Canale 5 dal 9 al 15 maggio 2021. I nuovi episodi saranno incentrati sulla malattia di Sally, alla quale resterà solo un mese di vita. Per starle vicino, Wyatt le mentirà dicendole di aver lasciato Flo e di voler stare con lei. Thomas invece, proseguirà con il suo subdolo piano atto a riconquistare Hope.

Beautiful, Thomas e Zoe ad un passo dalle nozze: Douglas turbato

In Beautiful, Douglas sarà sempre più turbato, soprattutto dopo aver saputo che il padre vorrà sposare Zoe. Il bambino avrà paura di perdere mamma Hope, mentre quest’ultima cercherà in tutti i modi di rassicurarlo. Mentre tutta la famiglia Forrester sarà entusiasta dell’imminente matrimonio tra Thomas e Zoe, Brooke non crederà affatto che il figliastro sia cambiato. Hope invece, cercherà di convincere Thomas a rimandare le nozze, visto il turbamento di Douglas.

Wyatt mente a Sally e le dice di aver lasciato Flo

Katie, nel corso dei prossimi episodi, verrà a sapere che Ridge e Steffy avranno intenzione di licenziare Sally e, per questo motivo, deciderà di dire loro la verità sulle condizioni di salute della ragazza. Padre e figlia a questo punto, torneranno sui loro passi, decidendo di confermarle il lavoro alla Forrester e inserendo i suoi modelli nella collezione d’alta moda. Tutti vorranno aiutare Sally, nonostante la ragazza abbia detto a Katie di non rivelare a nessuno che sta per morire. Wyatt e Flo, preoccupati per la giovane Spectra, decideranno di dirle una bugia. Il figlio di Bill si presenterà dalla ragazza e, mentendo, le dirà di aver lasciato Flo e di voler tornare insieme a lei.

Beautiful, trame 9-15 maggio: Sally e Wyatt tornano insieme

Dando uno sguardo alle trame in onda sino al 15 maggio, vedremo che Sally, in lacrime, accetterà di tornare a vivere con Wyatt. Il ragazzo cercherà di essere il più credibile possibile, per far sì che Spectra non scopra che lui è a conoscenza della sua malattia. Riuscirà nel suo intento? Katie intanto, sarà perplessa su tutta questa situazione ma accetterà la decisione di Flo e Wyatt, i quali vorranno aiutare in tutti i modi Sally in quelle che credono essere le sue ultime settimane di vita.

Per non perdere nulla di ciò che accadrà prossimamente in Beautiful, ricordiamo che la soap Tv americana va in onda tutti i pomeriggi su Canale 5 a partire dalle 13:40.

