Valeria Marini è sicuramente una delle protagoniste di Supervivientes, l’edizione spagnola de l’Isola dei Famosi, dove non ha perso occasione per litigare con gli altri concorrenti e instaurare un rapporto molto speciale con Gianmarco Onestini, con cui sembra stia nascendo anche un flirt.

L’accusa di aver rubato un pettine

Il rapporto tra Valeria Marini e Gianmarco Onestini a Supervivientes è ormai sulla bocca di tutti, anche perché il fratello di Luca Onestini sembra essere l’unico a sostenere la sua connazionale. Di recente, la Marini ha confessato ai compagni di avere una libido molto alta, tanto che i compagni di avventura l’hanno ribattezzata “Leonessa“. A sostenere la Valeriona nazionale è appunto il giovane bolognese, che ormai sta creando una vera e propria carriera in Spagna, dove ha partecipato a numerosi reality. Nonostante tutto, i due sostengono di essere solo amici.

Ma se almeno Onestini non sembra essersi creato particolari inimicizie, la stessa cosa non si può dire di Valeria che ogni giorno crea problemi tra i naufraghi. L’ultimo in ordine cronologico, un’accusa di aver rubato un pettine alla naufraga Olga e poi di averlo messo in borsa, tanto da beccarsi un’accusa di ladra con la sindrome di Diogene, ossia accumulare in maniera compulsiva oggetti. E non è finita qui, perché la Marini è tornata anche a litigare con Marta Lopez davanti al fuoco. La soubrette arrabbiatissima si è scagliata contro la Lopez gridando “No me hables asì e no poni la mia palabra in dubbio… Vale? Yo no sé la tua schiavetta…”.

…E di aver urinato a terra

Per Valeria Marini, insomma, la convivenza con i compagni non è affatto facile. Di recente, era stata attaccata per aver fatto pipì a terra dove passano tutti beccandosi un ammonimento sempre dalla cantante Marta Lopez: “Non fare pipì fuori dalla latrina, altrimenti la calpestiamo. Te lo dico con tutta l’educazione del mondo”.

Per tutta risposta la Marini si è difesa dicendo che pensava di aver urinato vicino all’acqua sottolineando che la sua pipì è come una goccia di Chanel. Il battibecco ha fatto sorridere Gianmarco Onestini, che anche in quell’occasione non ha mancato di stare dalla parte della sua connazionale.

In più, gli altri concorrenti l’hanno accusata di aver finito tutto lo shampoo vinto durante la prova. Uno dei naufraghi aveva notato che Valeria aveva in testa molta schiuma e quindi di averne usato troppo. Dal canto suo la soubrette si è difesa, come al solito, dicendo di non saperne nulla.