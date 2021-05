Sorpresa. L’attore britannico Tom Hiddleston ha annunciato in un video pubblicato su YouTube l’arrivo anticipato di Loki, la nuova serie originale prodotta da Marvel Studios che sarà visibile in esclusiva su Disney+. L’annuncio descrive appieno la cifra dell’attore, che da un paio di anni a questa parte ha abituato i suoi fan a numerosi colpi di scena e contropiedi degni delle migliori squadre italiane negli anni Ottanta e Novanta.

Il nuovo giorno di uscita di Loki

Hiddleston, che nella serie televisiva targata Marvel interpreta il personaggio principale Loki, ha svelato la nuova data di lancio: non più venerdì 11 ma mercoledì 9 giugno. “I mercoledì sono i nuovi venerdì”, ha detto l’attore inglese al termine del video, facendo accrescere ancora di più l’interesse verso la serie diretta dalla regista Kate Herron e interpretata dagli attori Owen Wilson, Gugu Mbatha-Raw, Sophia Di Martino, Richard E. Grant e Wunmi Mosaku, con Michael Waldron capo sceneggiatore.

La nuova serie è ambientata dopo gli eventi di Avengers: Endgame, e segue da vicino le vicende legate al dio dell’Inganno dopo che si slega dall’ombra del fratello. Dopo il debutto del prossimo 9 giugno, i fan della serie potranno vedere un episodio a settimana in uscita ogni mercoledì.

📰 Segui Tutto.TV su Google News , selezionaci tra i preferiti cliccando la stellina

Qui sotto il video che ritrae Tom Hiddleston durante lo spoiler a sorpresa.

Loki esce in anticipo, l’annuncio di Hiddleston

Evidentemente non ce la faceva più a tenersi per sé la notizia, e così il buon Tom ha deciso di vuotare il sacco in un video/trailer della durata inferiore ai 60 secondi, quanti sono bastati all’attore per catturare l’attenzione del pubblico. Queste le parole pronunciate dall’attore britannico durante il video che mostra agli appassionati delle serie televisive Marvel la data ufficiale dell’uscita di Loki.

Ah, salve. Ciao. Ciao, sono io. Sono Tom. Sentite, mi dispiace interrompere. È solo che, io…ho notato che in questi lunghi montaggi sui supereroi Loki tende a essere…insomma, lasciato un po’ in disparte. Anche se, indubbiamente, lui è incredibilmente eroico. Non solo, è scaltro…affascinante. Potrei continuare, ma…ma magari…Perché non dimostrarvelo e basta? I mercoledì sono i nuovi venerdì.

Pochi istanti dopo segue il giorno d’uscita della serie, che dunque non è più l’11 bensì il 9 giugno.

Abbonati oggi a Disney+ per vedere tutti gli episodi della serie Loki e l’intero catalogo offerto dalla piattaforma gestita da Disney