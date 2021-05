Tutto pronto all’Olimpico per Roma-Manchester United, match valido per il ritorno delle semifinali di Europa League. Dopo il risultato di 6-2 per i Red Devils all’andata, la squadra giallorossa è con un piede e mezzo fuori dalla competizione, ma il calcio già in passato ci ha abituati a rimonte impossibili. Ne sa qualcosa proprio la Roma, che nel 2018 in occasione del ritorno dei quarti di finale contro il Barcellona riuscì nell’impresa di recuperare tre gol di scarto ai maestri blaugrana firmando un’impresa storica.

Di seguito la programmazione televisiva della partita Roma-Manchester United.

Dove vedere Roma-Manchester United oggi

La partita Roma-Manchester United di oggi, giovedì 6 maggio, sarà trasmessa in esclusiva e in diretta su Sky Sport 1, canale 201 di Sky. In chiaro su TV8, invece, andrà in onda lo speciale Diretta Goal, con la diretta delle azioni più importanti e i gol delle due semifinali in programma stasera (la seconda semifinale vede affrontarsi gli spagnoli del Villareal e gli inglesi dell’Arsenal).

Chi vuole vedere la diretta del ritorno tra Roma e Manchester United, ma non vuole sottoscrivere un abbonamento Sky appositamente, può acquistare il pass Sport 1 giorno di Now, grazie al quale pagherà soltanto per la visione della gara di stasera e – se lo desidera – il resto della programmazione del palinsesto Now (identico rispetto a quello di Sky). Volendo, sempre con Now è possibile attivare il pass della durata di un mese, con il quale vedere tutte le ultime giornate del campionato di Serie A e gli altri eventi sportivi più importanti da qui per i prossimi 30 giorni, inclusi i Gran Premi di Formula 1, MotoGP e buona parte del Roland Garros.

