Valeria Marini in lacrime a Supervivientes per la madre truffata

Valeria Marini è sicuramente una delle protagoniste di Supervivientes, la versione spagnola de l’Isola dei Famosi, a cui la soubrette sta partecipando come concorrente. Durante l’ultima puntata andata in onda del reality spagnolo, la Marini è scoppiata a piangere quando ha avuto modo di parlare con sua madre.

Valeria Marini a Supervivientes si sta facendo notare proprio come ha fatto durante la sua partecipazione ai reality italiani (da Temptation Island Vip, passando per il Grande Fratello Vip e l’Isola dei Famosi, a cui aveva partecipato molti anni fa). Dopo aver fatto andare su tutte le furie alcune compagne di avventura a causa di una bevanda alle uova crude, la Marini ha avuto modo di parlare con sua madre, Gianna Orrù, con cui è molto legata.

La soubrette di origini sarde, aveva già raccontato ai compagni di avventura delle vicende che hanno riguardato sua madre nell’ultimo anno e appena ha sentito la sua voce è scoppiata a piangere. La donna, a quanto pare, è stata vittima di una truffa da parte di un produttore che le avrebbe sottratto 325mila euro ingannandola e con la scusa di fare degli investimenti. Il truffatore è stato denunciato dalla Marini, ma si sarebbe difeso accusando Valeria di essersi inventata tutto. Il caso della mamma di Valeria Marini era finito anche alle Iene.

La donna aveva raccontato di come questo produttore l’avrebbe convinta a trasferire questa ingente somma di denaro sul suo conto per degli investimenti fasulli. La vicenda ha segnato molto anche Valeria Marini, che essendo molto legata a sua madre ha vissuto in prima persona il fatto e tutte le conseguenze che ha portato.

La sorpresa per Valeria Marini da parte di sua mamma a #Supervivientes2021 pic.twitter.com/PZh5KdJMVN — Mattia Buonocore (@Mattiabuonocore) April 23, 2021

Ecco spiegato il motivo per cui appena ha avuto la possibilità di parlare con sua madre è letteralmente scoppiata a piangere come una bambina. Di recente, la Marini si è fatta anche notare per un presunto flirt con Gianmarco Onestini, anche lui sull’isola spagnola. Poi per una lite con la cantante Sylvia Pantoja a causa di un coltello. La concorrente stava aprendo un cocco con un coltello ma Valeria l’ha rimproverata perché era sporco e così Sylvia è andata su tutte le furie e ha accusato la Marini di essere pazza.