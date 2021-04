Top Dieci, tutti gli ospiti della prima puntata del varietà di Rai 1

Su Rai 1 da questa sera torna la seconda edizione di Top Dieci, il game-varietà condotto da Carlo Conti. Tra gli ospiti della prima puntata di oggi, venerdì 23 aprile, ci sarà anche la coppia di attori composta da Christian De Sica e Massimo Boldi, tornata insieme in occasione del cinepanettone 2020 intitolato “In vacanza su Marte”. Appuntamento su Rai 1 alle 21:20, subito dopo la fine di una nuova puntata de I soliti ignoti, diretta streaming su Rai Play.

Visto il successo della prima stagione, la produzione ha deciso di confermare in toto i punti di forza del programma: due squadre composte ognuna da tre personaggi famosi dello spettacolo si affronteranno nel gioco delle classifiche; vince chi al termine della serata avrà indovinato più elementi e posizioni corrette delle top ten proposte.

Ospiti Top Dieci: le squadre della prima puntata

Le due squadre della prima puntata di Top Dieci saranno composte dai seguenti ospiti: Christian De Sica, Massimo Boldi e Nancy Brilli da una parte, Loretta Goggi, Cesare Bocci e Paola Minaccioni dall’altra.

I componenti di ciascuna squadra sono legati tra loro da un rapporto professionale, e in questo caso specifico il riferimento è ai film realizzati insieme. La Brilli, ad esempio, ha recitato con De Sica nel cinepanettone “Natale in crociera” (2007), mentre con Massimo Boldi nella pellicola “A Natale mi sposo” (2010). Per quanto riguarda la seconda squadra, la Goggi e Cesare Bocci hanno fatto parte del cast della fiction “Un’altra vita”, invece Paola Minaccioni ha interpretato il ruolo di Rina nel film sentimentale “Burraco fatale” (2020), lo stesso dove Loretta Goggi ha vestito i panni del personaggio Sibilla.

Le ospiti musicali della puntata di stasera

Nel corso della puntata del 23 aprile di Top Dieci spazio anche a due artiste musicali d’eccezione come Giorgia e Rita Pavone. Fra tre giorni (26 aprile, ndr) la cantautrice romana compirà 50 anni, quindi l’ospitata nel programma di Carlo Conti sarà per lei l’occasione di festeggiare al meglio un’età sorprendente, come ha confessato in un’intervista rilasciata al settimanale F. Sul palco della puntata di questa sera anche la cantante di “Datemi un martello” e “Il ballo del mattone”, una presenza costante nei varietà condotti dal noto presentatore di Rai 1.

