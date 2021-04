Accordo tra Sony e Disney: i film della major disponibili anche su Disney+

Sony e Disney hanno stretto un accordo commerciale che consentirà agli abbonati della piattaforma streaming Disney+ di vedere i film della major giapponese. L’intesa sarà valida dal 2022 al 2026 e riguarderà anche Hulu (l’altro servizio streaming di proprietà Disney) insieme alle reti ABC, FX, Disney Channels, Freeform e National Geographic.

Il nuovo accordo stretto da Sony segue quello firmato dalla multinazionale nipponica con Netflix, con il colosso statunitense che avrà l’esclusiva per un periodo complessivo di nove mesi. Al termine, entrerà in vigore la partnership con Disney+, che sarà però ben più longeva.

I titoli di Sony più attesi in arrivo su Disney+

Grazie al patto siglato tra Sony e Disney, gli abbonati Disney+ potranno contare su un catalogo ancora più ricco a partire dal 2022. Tra i titoli più attesi si annoverano le nuove uscite Sony previste per quest’anno, come ad esempio il nuovo sequel di Spider-Man: Un nuovo universo, Uncharted (foto di copertina), Morbius e Bullet Train. Alle nuove uscite si aggiungeranno i titoli più iconici di Sony, tra cui Jumanji e Hotel Transylvania, senza dimenticare il franchise Spider-Man con Tom Holland nato dalla collaborazione tra Marvel e Sony.

Tornando alle new entry targate Sony, disponibili dal 2022 su Disney+, per il sequel di Spider-Man: Un nuovo universo sono stati da poco annunciati i registi Justin K. Thompson, Kemp Powers (co-direttore di Soul) e Joaquim Dos Santos. L’uscita della prima pellicola della Sony premiata con l’Oscar per miglior film d’animazione è prevista per il 7 ottobre 2022.

Per Uncharted, invece, i fan dovranno aspettare fino all’11 febbraio 2022, nuova data di uscita fissata da Sony che deve fare i conti con le conseguenze dell’emergenza sanitaria dettata dal coronavirus. In Uncharted il protagonista sarà ancora una volta Tom Holland, che vestirà i panni del personaggio Nathan Drake. Al suo fianco l’attore Mark Wahlberg nel ruolo di Sully.

Un mese prima di Uncharted uscirà nelle sale cinematografiche Morbius, film diretto da Daniel Espinosa con protagonista l’attore Jared Leto. La data di uscita è in calendario per il 21 gennaio 2022. Si tratta della terza pellicola appartenente all’universo condiviso Sony-Marvel dopo Venom e il sequel.

