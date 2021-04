All Together Now, confermata la quarta edizione con Michelle Hunziker

All Together Now è il game show condotto da Michelle Hunziker, che viene trasmesso dal 2019 su Canale 5. Il programma vanta già tre edizioni in soli due anni di attività e questo è dovuto al grande successo che ha avuto questa nuova trasmissione che vede al proprio centro la musica e le doti canore dei concorrenti che ne prendono parte.

Nel 2019 sono andate in onda ben due edizioni, mentre nell’autunno del 2020 è stata trasmessa l’ultima stagione di All Together Now nella quale ha vinto il cantante Eki. Se nelle prime due la decisione su chi doveva andare avanti e arrivare in finale spettava al muro composto da 100 persone e capitanato da J-Ax; nell’ultima, invece, c’è stato uno stravolgimento alla base del regolamento.

Oltre al muro sempre di cento persone famose e appartenenti al mondo dello spettacolo, si è aggiunta una giuria di esperti composta da J-Ax, Rita Pavone, Anna Tatangelo e Francesco Renga. Le sorti dei concorrenti in gara nel talent show, dunque, non sono passate solo sotto il giudizio del muro, bensì anche attraverso ai voti dei 4 giudici che potevano andare da 0 a 100.

📰 Segui Tutto.TV su Google News , selezionaci tra i preferiti cliccando la stellina

Quando va in onda la quarta stagione di All Together Now su Canale 5?

La quarta stagione del talent show è stata confermata e lo apprendiamo anche dal sito di notizie ‘tvblog‘. Per quanto ne sappiamo fino a questo momento, infatti, All Together Now verrà riproposto nel palinsesto di Canale 5, in prima serata, a partire dall’autunno 2021. Alla guida del programma è stata confermata l’attuale conduttrice di ‘Striscia la Notizia’ Michelle Hunziker e anche il muro composto da cento persone appartenenti al mondo dello spettacolo dovrebbe essere confermato.

Ancora qualche dubbio, invece, rimane in merito alla presenza dei quattro giudici: se la conferma di un quartetto di esperti si avvia verso l’approvazione, snaturando il game show dalle sue origini ma confermando quanto visto nell’ultima edizione, restano dei punti interrogativi sui 4 cantanti che ricopriranno tale ruolo. Al vaglio ci sono diverse proposte, ma pare che il programma prodotto da ‘Endemol Shine Italy’ voglia confermare il quartetto visto impegnato nell’ultima stagione.

Non ci resta che aspettare, dunque, ancora qualche mese prima di scoprire maggiori dettagli su questa edizione del talent show.