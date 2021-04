5 ragazzi per me, al via il nuovo dating show: il cast della prima puntata

Debutta questa sera, giovedì 22 aprile, il nuovo dating show di Sky e Now intitolato 5 ragazzi per me, la versione italiana di Five guys a week, l’innovativo docu-dating trasmesso su Channel 4 nel 2020 con un grande riscontro di pubblico, in particolare quello più giovane. Il format del programma prevede la convivenza di una ragazza e cinque ragazzi single sotto lo stesso tetto per almeno quattro giorni. Con il trascorrere del tempo la single eliminerà uno dopo l’altro i ragazzi per cui non prova un particolare interesse, fino a quando non resterà con la persona con cui vorrebbe iniziare una relazione più seria.

A seguire le anticipazioni della prima puntata in onda oggi di 5 ragazzi per me, con una breve descrizione di tutto il cast.

Anticipazioni 5 ragazzi per me: il cast della prima puntata

Le anticipazioni sulla prima puntata di 5 ragazzi per me ci rivelano i nomi dei protagonisti che andranno a comporre il cast di stasera. La ragazza single si chiama Isabella, ha 27 anni ed è originaria di San Giorgio su Legnano (provincia di Varese). Lavora come assistente di volo sui charter di lungo raggio da più di cinque anni, ma è disposta a cambiare vita qualora trovi un uomo che la faccia innamorare.

Il cast di 5 ragazzi per me della puntata del 22 aprile è completato da:

Andrea : 25 anni di Moncalieri (Torino), è un imprenditore e personal trainer

: 25 anni di Moncalieri (Torino), è un imprenditore e personal trainer Luca : 31 anni di Genova, vive a Milano dove lavora come bar manager

: 31 anni di Genova, vive a Milano dove lavora come bar manager Jesus : 28 anni originario del Venezuela, vive a Lodi dove lavora nel settore della ristorazione

: 28 anni originario del Venezuela, vive a Lodi dove lavora nel settore della ristorazione Christian : 26 anni di origini ivoriane, vive a Torino ed è un modello e live trainer

: 26 anni di origini ivoriane, vive a Torino ed è un modello e live trainer Angelo: 34 anni di Osteria Grande, lavora come modello professionista

Angelo e Christian hanno rispettivamente un figlio di 12 e una figlia di due anni e mezzo.

5 ragazzi per me è in esclusiva su Sky e Now

Il dating show 5 ragazzi per me sarà trasmesso in esclusiva su Sky Uno ogni giovedì alle 21:15. Sarà inoltre disponibile in streaming on demand su Sky Go e Now.

Fonte: Sky.