Sanremo 2021, ecco come Irama potrebbe cantare nella terza serata delle cover

Come vi abbiamo già abbondantemente anticipato, Irama è rimasto in gara a Sanremo 2021 perché la proposta di Amadeus di farlo rimanere in gara, trasmettendo un video delle prove generali di lunedì scorso, è stata accolta da tutti gli altri 25 cantanti big che stanno partecipando a questo Festival. Nella terza serata del Festival che andrà in onda stasera, i cantanti duetteranno con altri artisti nella puntata dedicata alle cover che hanno fatto la storia della musica italiana nel corso degli anni. Irama si esibirà nella terza serata delle cover? Ecco cosa ha dichiarato il cantante.

Sanremo 2021, Irama a ‘La vita in diretta’ svela se stasera si esibirà oppure no

Nella puntata de ‘La Vita in Diretta’ il conduttore Alberto Matano si è collegato con l’ex vincitore di Amici di Maria De Filippi e gli ha chiesto se stasera si potrà esibire con la cover, se ha pensato ad un modo alternativo o se, invece e purtroppo, dovrà fare a meno di prendersi per 5 minuti la scena sul palco del teatro Ariston.

Irama ha detto che dovrebbero mandare un video, come è stato fatto ieri sera, con la prova che ha fatto qualche giorno fa sulla cover “Cirano” di Francesco Guccini. Quindi, l’esibizione di Irama ci sarà stasera 4 marzo 2021, ma verrà fatta in streaming: un po’ come se stesse facendo una sorta di Sanremo 2021 in “smartworking”. Il cantautore, comunque, ci ha tenuto a precisare che non è molto aggiornato a riguardo e, pertanto, le ultime notizie sono queste che vi abbiamo scritto e che lui stesso ha riportato nel salotto pomeridiano di Rai Uno. I colpi di scena, però, sono sempre dietro l’angolo.