Nomadland, dopo il premio come miglior film e regia c’è la data per vederlo su Disney Plus

Nomadland è un film drammatico che ha vinto il Golden Globe per essere stato reputato il miglior film della categoria di riferimento e la miglior regia. Questo enorme successo, diretto da Chloé Zhao, sarà reso disponibile in streaming a partire dal 30 aprile 2021.

Searchlight Pictures ha dato l’annuncio ufficiale in merito al rilascio in Italia di tale lungometraggio. Il film in questione, inoltre, arriverà molto presto anche nelle sale cinematografiche. Naturalmente questo avverrà nel momento in cui verrà disposta la riapertura di cinema e teatri. Nel frattempo, gli appassionati devono accontentarsi di poterlo vedere in streaming. Ecco tutti i dettagli.

Trama e cast del film Nomadland

La pellicola che ha vinto il premio come miglior film e miglior regia al Golden Globe è Nomadland vede come protagonista l’attrice Frances McDormand, vincitrice dell’Academy Award, David Strathairn, candidato all’Academy Award e dai veri nomadi Swankie, Bob Wells e Linda May. Per quanto riguarda la trama, essa è incentrata su una donna di nome Fern la quale, dopo il crollo economico della Grande Recessione di una città del Nevada, decide di fare i bagagli per vivere su di un furgone.

Da quel momento in poi, la protagonista comincia una vera e propria vita da nomade e se ne va in giro per il mondo nell’America occidentale. La sua esperienza da donna senza fissa dimora, naturalmente, la porterà a vivere delle avventure davvero emozionanti. Lo scopo della donna è quello di provare a vivere una vita ben lontana dalla società convenzionale. Il film in questione è uscito nel 2020 negli Stati Uniti e dura 108 minuti.

Il film arriva in streaming: ecco come e dove vederlo

Tale film è tratto dall’omonimo romanzo Nomadland un racconto d’inchiesta, che risale al 2017 ed è stato scritto dalla giornalista Jessica Bruder. L’opera è stata prodotta da McDormand, Peter Spears, Dan Janvey, Mollye Asher e Chloé Zhao. Quest’ultima si è occupata anche del montaggio delle scene.

Ad ogni modo, a partire da venerdì 30 aprile 2021, Nomadland sarà disponibile gratis per gli abbonati in streaming su Star all’interno di Disney+. Esso sarà disponibile per tutti gli abbonati a tale piattaforma senza pagare nessun costo aggiuntivo. Come già anticipato, inoltre, il film debutterà anche al cinema ma, almeno per il momento, non ci sono informazioni in merito a questo argomento a causa delle restrizioni anti-covid.

